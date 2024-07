Piotr Adamczyk z sumiastymi wąsami - przyzwyczailiście się już do tego widoku? Aktor pojawił się na imprezie poświęconej akcji Szlachetna Paczka. Wcześniej zarost aktora mogliśmy podziwiać na premierze drugiej części "Listów do M." Wtedy Adamczyk tłumaczył, że zapuścił wąsy, bo miał już dość przyklejania sztucznego zarostu do roli. Żartował też, że zarost to gwiazdorski trend - przypominał, że wąsy swego czasu zapuścił też Brad Pitt.

Podoba wam się aktor w "zarośniętej" wersji? Prawie jak Brad Pitt?:)

Piotr Adamczyk z wąsami na imprezie poświęconej Szlachetnej Paczce

Piotr Adamczyk z wąsami -jak wam się podoba?

I "stary" Piotr Adamczyk" - bez zarostu. Wolimy go chyba w tej wersji...

I Brad Pitt z wąsami:) Ale to już historia