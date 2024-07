Perfumy to klasyka wśród walentynkowych prezentów - ale który mężczyzna nie lubi być rozpieszczany podarunkiem w postaci prawdziwie męskiego flakonika z luksusowym logo? Jeśli nie wiesz, który zapach spodoba się twojemu ukochanemu, kieruj się... swoim nosem - w końcu będzie pachniał dla ciebie! Jako podpowiedź mamy dla ciebie propozycje najlepszych męskich zapachów stworzoną przez... kobiety! Sprawdziliśmy opinie o uwielbianych przez Polki perfumach na opiniotwórczym portalu wizaż.pl. Które męskie zapachy pokochałyśmy najbardziej - i określiłyśmy Kosmetykami Wszech Czasów? Odpowiedzi znajdziesz na następnych stronach!

Choć do walentynek zostało jeszcze trochę czasu, prezent warto kupić wcześniej - oszczędzisz sobie niepotrzebnych nerwów, sporo czasu spędzonego w kolejkach (tuż przed walentynkami portafią być naprawdę długie!) oraz... pieniędzy! Zanim wybierzesz się do popularnej drogerii sprawdź ceny w sklepach internetowych, gdzie kosmetyki mogą być nawet o połowę tańsze! Kupione odpowiednio wcześniej przyjdą jeszcze przed Świętem Zakochanych, a zamawiając przesyłkę do pracy z pewnością sprawisz ukochanemu walentynkową niespodziankę!

Woda toaletowa Terre D'Hermes, Hermes, 50 ml, 188,30 zł - www.e-glamour.pl

Mężczyzna Terre D'Hermes odzwierciedla pewność siebie, zmysłowość, skromność, elegancką nonszalancję, czar i subtelność. Twórca kompozycji - Jean-Claude Ellena - wcielił swoją wizję męskiego Hermesa w nowy zapach. Jego inspiracją stała się myśl: "Poczuć tworzywo, stąpając po ziemi z głową w chmurach." Kompozycja Terre D'Hermes została zbudowana wokół drzewnych nut, w których korzenie i żywica splatają się pozwalając zgłębić aromat zapachu. Połączenie takie czyni zapach zarówno bezpośrednim, jak i delikatnym, pogodnym i radosnym, wyrafinowanym i zaskakującym. Wodę toaletową Terre D'Hermes kupisz na www.e-glamour.pl

Woda toaletowa Azzaro Chrome, 100 ml, cena: 118,80 zł - www.e-glamour.pl

Azzaro Chrome to świeży, męski zapach będący połączeniem niepohamowanych emocji i prawdziwej męskości. Aromat Chrome zaskakuje luksusową świeżością cytryny oraz bergamoty. Wyjątkowa kompozycja rozmarynu, neroli oraz soczystego ananasa łączy się z nutą jaśminu. Następnie cyklamen i kolendra powoli stapiają się ze zmysłowym piżmem, fasolą tonka i miękkim mchem. Azzaro Chrome w cenie 118,80 zł kupisz na www.e-glamour.pl

Woda toaletowa Lalique Encre Noire, 100 ml, cena: 126 zł - www.e-glamour.pl

Lalique Encre Noire stworzony został dla mężczyzny uwodzicielskiego, pewnego siebie, głodnego wrażeń, nie bojącego się podejmować nowych wyzwań i zmierzać w kierunku nieznanego. Lalique Encre Noire kryje w sobie dwa rodzaje wetiweru (Bourbon i Haitian), cyprys, drzewo kaszmirowe oraz piżmo. Efekt? Wyjątkowo uwodzicielski i zmysłowy! Wodę toaletową Lalique Encre Noire kupisz na www.e-glamour.pl

Woda toaletowa Kenzo pour Homme, 100 ml, cena promocyjna: 148.80 zł (obniżka z 223.20 zł) -www.perfumesco.pl

Wylansowany w 1991 roku Kenzo pour Homme to pierwszy morski zapach. Czerpie inspirację z toni morskich fal i niekończącego się horyzontu, a jego flakon nawiązuje kształtem do giętej przez wiatr łodygi bambusa. Drzewno-morska, świeża kompozycja Kenzo pour Homme przywodzi na myśl przechadzkę wzdłuż brzegu morza i... łagodzi uczucie zmęczenia! Wodę toaletową Kenzo pour Homme w cenie promocyjnej 148.80 zł (obniżka z 223.20 zł) znajdziesz na stronie www.perfumesco.pl

Zestaw JOOP! Homme - woda toaletowa 75 ml + żel pod prysznic 75 ml, cena: 92,58 zł - www.ezebra.pl

Jopp! Homme to wyraźny, dość specyficzny i nadzwyczajny zapach przeznaczony raczej dla dojrzałych mężczyzn, którzy są już utwierdzeni w swych poglądach na świat i otoczenie. Ciepła, miodowa woń tytoniu i cynamonu w pełni nasycona została kwiatem pomarańczy i cennych drzew, co wzbogaca perfumy Joop! Homme w męski posmak. Zestaw JOOP! Homme - woda toaletowa i żel pod prysznic w cenie 92,58 zł kupisz na stronie www.ezebra.pl