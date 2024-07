1 z 5

Paulina Sykut pojawiła się z mężem na prezentacji biżuterii. I musimy przyznać, że taki mąż to skarb. Piotr Jeżyna dbał o to, aby ciężarna prezenterka nie zmokła, cały czas trzymał ją za ramię i nie spuszczał jej z oka ;) Tym razem gwiazda Polsatu wybrała jeansową sukienkę i wysokie, fioletowe kozaki do uda - prezentowała się znakomicie.

Jak wspominaliśmy wcześniej, Paulina Sykut idzie na rekord w kwestii chodzenia na imprezy. Na szczęście, nas to cieszy, bo jest prawdziwą ozdobą salonów!

Zobacz także: Czy opalanie w ciąży jest bezpieczne?