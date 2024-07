1 z 5

Kim jest dziewczyna Dolce & Gabbana w sezonie wiosna/lato 17? Jest ona Sycylijką – włoski duet projektantów po raz kolejny sięga w tym roku do swoich korzeni i jako inspirację obecnej kolekcji podaje on wszystko to, co kojarzymy ze skąpanymi w słońcu wakacjami na południu Włoch – świeże owoce, rozgrzane wzgórza porośnięte ziołami, kolor i dolce vita.

Uzupełnieniem tej eksplodującej kolorami linii jest kapsułowa, limitowana kolekcja okularów, które swoją misterną, bogato zdobioną stylistyką budzą w każdej z nas sycylijską duszę! Ma je już Magda Gessler! Zobacz naszą galerię, żeby dowiedzieć się więcej o tych misternych dziełach sztuki.