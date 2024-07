Moda męska na wiosnę obejmuje m.in. lekkie trencze, zamszowe tenisówki i koszulki typu polo. Panowie powinni mieć w swojej szafie także chinosy – wykonane z lekkiego materiału spodnie o prostych nogawkach i ukrytych kieszeniach.

Ciepłe dni zachęcają do tworzenia luźnych stylizacji z wykorzystaniem tenisówek oraz skórzanych kurtek. W wiosennych stylizacjach doskonale sprawdzą się koszulki z kołnierzykiem i materiałowe spodnie.

Męska kurtka na wiosnę

Skórzana kurtka to odzież męska idealna zarówno na randkę, jak i na wyjście do pubu. Na co dzień panowie mogą nosić lekkie sportowe okrycie bądź kurtkę typu bomber. Ma ona ściągacze przy rękawach, stójkę i jest zapinana na zamek. Pasuje do spodni z wąskimi lub prostymi nogawkami, gdyż sama ma luźny krój. Do eleganckich stylizacji idealny jest natomiast lekki trencz, najlepiej w klasycznym, beżowym kolorze. Wraz z koszulą, ale także bluzą i adidasami, dobrze będzie wyglądała prosta kurtka ze stójką.

Sportowa marynarka – najlepsza na wiosnę

Sportowa marynarka to kolejny wiosenny trend w modzie męskiej. W cieplejsze dni, powyżej 15 stopni, może zastąpić kurtkę. To doskonały wybór na wyjście na kawę lub spotkanie z kolegami. Marynarka w sportowym stroju dobrze prezentuje się zarówno w połączeniu z t-shirtem, jak i koszulą. Do wyboru są modele w kratę, paski bądź jednokolorowe, gładkie. Jaka koszula powinna znaleźć się w męskiej szafie tej wiosny? Idealna koszula na wiosenne dni ma jasny kolor i jest wykonana z materiału dobrej jakości, np. bawełny. Dobry wybór to także koszulka polo, z kołnierzykiem i niewielką kieszonką na klatce piersiowej. Sprawdzi się w casualowej (codziennej) stylizacji, a także w połączeniu z ubraniami sportowymi.

Chinosy – spodnie na wiosnę idealne dla mężczyzny

Lekkie spodnie typu chinos o prostych nogawkach i z ukrytymi kieszeniami to idealna baza wiosennej stylizacji. Można je łączyć w sposób klasyczny: z granatowym, rozpinanym kardiganem (cienki sweter sięgający pośladków, zazwyczaj rozpinany) i białą koszulą. Elegancki zestaw powstanie, jeśli do chinosów założymy mokasyny bądź półbuty. Połączenie kolorowych, np. zielonych, spodni typu chino ze skórzaną kurtką i adidasami to luźny, casualowy strój.

Buty męskie na wiosnę

Do codziennych wiosennych stylizacji idealnie nadają się trampki lub tenisówki. W sprzedaży dostępne są wzorzyste modele. Warto kupić klasyczne, krótkie buty lub te sięgające ponad kostkę. Dla panów, którzy nie przepadają za sportowym stylem, najlepsze będą zamszowe tenisówki. Dobrze prezentują się razem ze sportową marynarką i jeansami. Elegancki charakter stroju nadadzą natomiast mokasyny. Można założyć je do materiałowych spodni lub do jeansowych modeli.