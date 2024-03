Monika Olejnik po raz kolejny została przyłapana przez paparazzi w drodze na jedno ze spotkań. Dziennikarka tego dnia wybrała niezobowiązującą stylizację, o której śmiało można powiedzieć, że jest naprawdę wygodna. W końcu - kto nie kocha jeansów i trencza? Jednak zestaw Moniki Olejnik ma niewiele wspólnego z ponadczasową klasyką, bo gwiazda TVN postawiła na ciekawe rozwiązanie. Płaszcz, który wybrała dziennikarka pozornie wygląda prosto i klasycznie, ale wystarczy spojrzeć z tyłu, aby przekonać się, że jego dół to fantazyjna chusta. Sami zobaczcie!

Monika Olejnik spaceruje w długim trenczu z torebką Chanel

Monika Olejnik udowadnia, że wiek to tylko liczby i niezmiennie zachwyca swoją sylwetką oraz perfekcyjnie dopracowanymi stylizacjami. 67-letnia dziennikarka uwielbia eksperymentować z modą i doskonale jej to wychodzi, a niemal każdy jej zestaw jest szeroko komentowany w mediach. Nic dziwnego, że Monika Olejnik jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy fotografują kolejne jej stylizacje. Tym razem gwiazda TVN wybrała się do jednej z warszawskich kawiarni i zaskoczyła stylizacją z szerokimi jeansami, ciężkimi butami i charakterystycznym płaszczem. Obok tego trencza nie można przejść obojętnie, a co ciekawe nie jest on jeszcze dostępny. Płaszcz z fantazyjną chustą to propozycja z kolekcji H&M we współpracy z japońską marką Toga. Kolekcja będzie dostępna w wybranych sklepach dopiero od 2 września, jednak jej przedsmak już teraz możemy zobaczyć w zestawie Moniki Olejnik.

