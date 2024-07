1 z 10

Rozdanie prestiżowych Screen Actors Guild Awards w Los Angeles to impreza wyjątkowa. W jej trakcie artyści zrzeszeni w związku amerykańskim zawodowym aktorów nagradzają swoje najlepsze osiągnięcia z minionego roku. Gala jest traktowana więc równie poważnie, jak Oscary, a stylizacje na czerwony dywan wybierane z równą starannością. W tym roku na SAG Awards pojawiły się dziesiątki gwiazd. I to tych z pierwszej ligi! Wybraliśmy dla was najbardziej interesujące kreacje SAG Awards 2016. Jesteśmy ciekawi, która zyska wasze uznanie. Czy będzie to Nicole Kidman w kolorowej kreacji domu mody Gucci. A może Rachel McAdams w efektownej czarnej suknie w czarne kwiaty Elie Saab?

