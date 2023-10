Rozpoczął się 76. Festiwal Filmowy w Cannes, wielkie święto kina. Największe gwiazdy nie mogły odmówić sobie przyjemności przespacerowania się po czerwonym dywanie podczas ceremonii otwarcia, wiedząc, że o kreacjach, jakie wybiorą na tę okazję, będzie się mówiło długo.

Cannes 2023: Uma Thurman z czerwoną peleryną, Helen Mirren w błękitnym total looku i Victoria Bonya w kreacji z zielonych piór

Ceremonia otwarcia Festiwalu Filmowego w Cannes to moment, w którym dwa odrębne światy - filmowy oraz wielkiej mody - przenikają się. Gwiazdy zwykle pokazują klasę, nawet jeśli, tak jak w tym roku Helen Mirren, decydują się nieco zaszaleć, natomiast celebryci dopiero aspirujący do tego grona robią wiele, by zostać dostrzeżone. Zobaczcie, kto tym razem przyciągał spojrzenia oraz obiektyw paparazzi.

Uma Thurman zestawiła jedwabną suknię na ramiączkach ze szkarłatną, ciągnącą się po ziemi peleryną. Tym razem jednak to nie oryginalny strój aktorki zwracał uwagę, a jej towarzysz. Gwiazda zaprosiła bowiem na czerwony dywan... syna. 21-letni Levon Thurman-Hawke podąża drogą wytyczoną przez rodziców i zajął się aktorstwem. Chłopak ma na koncie jedną rolę serialową i jedną filmową - niewiele, ale jeszcze wszystko przed nim.

Helen Mirren to gwarancja nie tylko udanego występu, ale i ulubienica fotoreporterów. 77-latka na oficjalnych galach bowiem zachwyca zjawiskowymi kreacjami, zwykle zaliczając się do najlepiej ubranych. W Cannes w tym roku postawiła na ekstrawagancję i dobrała po kolor sukni nie tylko lakier do paznokci, ale i farbę do włosów. Warto odnotować, że legenda kina imponuje nie tylko nienaganną figurą i promiennym wyglądem, ale i godną pozazdroszczenia formą.

Naomi Campbell przybyła na event w mieniącej, srebrzystej sukni z głębokim dekoltem, która podkreśliła jej doskonałą sylwetkę. Supermodelka, choć doprawdy trudno w to uwierzyć, skończyła niedawno 53 lata. Nie zamierza jednak ustępować pola młodszym koleżankom z branży i nadal jest rozchwytywaną muzą projektantów i pojawia się na wybiegach największych domów mody.

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas pojawili się na ceremonii otwarcia z córką, Carys. 20-latka, według zapewnień taty, zamierza kontynuować rodzinne tradycje i także zostać aktorką. Podobno już nawet przygotowuje się do debiutu. Może już sobie wpisać do CV spacer po czerwonym dywanie w Cannes - bądź co bądź, nie każda początkująca aktorka ma taki start.

Z klasycznej elegancji tego dnia postanowiła zrezygnować aktorka i influencerka, Victoria Bonya. Ekscentryczna celebrytka zadbała o to, by rzucać się w oczy, wybierając spektakularną kreację z zielonych piór, które z oddali wyglądały jak liście.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku w Cannes nie zabrakło polskich akcentów. Wśród zaproszonych znaleźli się Anna i Robert Lewandowscy, którym udało się nawet wykonać parę zakulisowych nagrań.

A jak wam się podobają kreacje z czerwonego dywanu? Która z zaprezentowanych gwiazd, waszym zdaniem wypadła najlepiej?

