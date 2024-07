Rozdanie Screen Actors Guild Awards w Los Angeles to impreza wyjątkowa, bo aktorzy nagradzają na niej… siebie samych. Gwiazdy traktują je równie poważnie, jak Oscary i z poświęceniem przygotowują oryginalne stylizacje, które mają przyćmić konkurencję. Czasem jednak to się nie udaje… Najgorszą kreacją ostatniej gali SAG Awards okrzyknięto jasnozieloną kreację Julianne Moore. Jest to tym dziwniejsze, że aktorka do tej pory uchodziła za jedną z najlepiej ubranych kobiet świata. Ale suknia Givenchy z pasem podtrzymującym biust nie zyskała uznania krytyków. Julianne Moore nie pomogła nawet warta fortunę biżuteria Chopard… Jesteśmy ciekawi, jakie jest wasze zdanie? ZAGŁOSUJCIE!

Julianne Moore na gali Screen Actors Guild Awards w Los Angeles.

Julianne Moore wybrała sukienkę Givenchy z kolekcji Haute Couture.

