BATFA 2023: oddano hołd królowej Elżbiecie II. Wielki gest aktorki Helen Mirren

Ksiażę William i księżna Kate oddali hołd Elżbiecie II pod posiadłością Windsorów w Sandringham. Książę William miał wówczas rozmawiać ze zgromadzonymi żałobnikami, a podczas jednej z takich rozmów zwierzyć się, że pogrzeb królowej jest dla niego bardzo trudny, a okres żałoby przypomina mu tę, kiedy zmarła księżna Diana. Poruszające wyznanie księcia Williama po procesji za trumną Elżbiety II. Wspominał pogrzeb księżnej Diany Królowa Elżbieta II zmarła 8. września w ukochanej przez siebie posiadłości w Balmoral. Trumna z ciałem brytyjskiej królowej została już przetransportowana do pałacu Westminsterskiego, gdzie do 19. września do 06:30 rano mogą odwiedzać ją żałobnicy. Do trumny Elżbiety II są ogromne kolejki a Brytyjczycy stoją w kolejkach po 30 godzin. Ostatnie dni pod śmierci Elżbiety II, rodzina królewska spędza na oddawaniu hołdu pamięci królowej. 10. września książę William, księżna Kate, Meghan Markle i książę Harry pojawili się pod zamkiem w Windsorze, by oddać cześć królowej. Następnie wzięli udział w procesji odprowadzającej trumnę z ciałem Elżbiety II do pałacu Westminsterskiego, a w ostatni czwartek pojawili się pod posiadłością Windsorów w Sandringham, gdzie także oddali hołd królowej i spędzili czas na rozmowie z żałobnikami. The Prince and Princess of Wales have left Sandringham. They spent 45 minutes meeting members of the public who gathered outside the gates to pay their respects. pic.twitter.com/kZzACTb8BQ — Royal Central (@RoyalCentral) September 15, 2022 Zobacz także: Księżna Diana zginęła 25 lat temu. Bulimia, depresja, tragiczny wypadek... Tak wyglądało jej życie Jak podaje "Daily Mail" książę William rozmawiając z jedną z żałobniczek obecnych na miejscu wyznał, że wróciły do niego smutne wspomnienia z pogrzebu...