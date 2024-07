Świadkowa pełni ważną rolę nie tylko na ślubie, ale również na weselu. Jej strój powinien być dostosowany do charakteru tej ważnej uroczystości, czyli elegancki i z klasą. Najlepiej sprawdzą się długie, zwiewne sukienki w pastelowych odcieniach. Kreację można dobrać także pod motyw i kolor przewodni wesela.

Przed zakupem sukienki na wesele warto skonsultować wybór z panną młodą. Być może ma ona swoją własną wizję co do tego, jak powinna być ubrana jej świadkowa.

Suknie na wesele dla świadkowej – czego nie zakładać?

O ubiorze dla świadkowej mówi się często w kategoriach, czego nie wypada zakładać. Na ślub i wesele nie przychodzi się oczywiście w stroju codziennym czy nieprzystającym do powagi wydarzenia. Lepiej unikać wyzywających krojów, głębokich dekoltów i sukienek sięgających daleko przed kolano. Uważać należy także z kolorami kreacji. Tradycja mówi, że na ślub nie wypada przyjść w sukience czarnej lub białej. Pierwsza propozycja może wydawać się żałobna, z kolei biel jest tradycyjnie zarezerwowana dla panny młodej. Całkowitym faux pas jest założenie białej, długiej sukni do samej ziemi. Świadkowa nie powinna odciągać uwagi od głównej bohaterki wesela. Z tego powodu warto zrezygnować także z kreacji w krwistej czerwieni lub innym wyrazistym kolorze.

Sukienki wieczorowe i wizytowe: najlepsza stylizacja na wesele

Klasyczna stylizacja dla głównej druhny to długa, elegancka suknia. Najlepiej, żeby była zwiewna (np. z muślinowym dołem) i nie krępowała ruchów. Świadkowa ma podczas ślubu i wesela wiele obowiązków, dlatego powinna przede wszystkim poruszać się swobodnie. Kobiety, które lepiej czują się w krótkich sukienkach, mogą zdecydować się na fason sięgający lekko przed kolano. Prawdziwym hitem są także sukienki w stylu retro – z mocno rozkloszowanym, najczęściej tiulowym, dołem i długością do połowy łydki. Najbardziej uniwersalne kolory sukni dla świadkowej to pastele, jasne odcienie beżu, wrzosu czy szarości. Warto zapytać przyszłych małżonków, czy przyjęcie ma ustalony kolor przewodni. Świadkowa w sukni spójnej z całą dekoracją będzie wyglądała zjawiskowo. Oprócz sukienki ważne są także dodatki. Jeśli ceremonia odbywa się w kościele należy pamiętać o zakryciu ramion bolerkiem lub szalem. Ciekawym pomysłem jest także wpięcie we włosy tych samych kwiatów, które panna młoda ma w swoim bukiecie. Dzięki temu nikt nie pomyli świadkowej z innymi gośćmi weselnymi.

Sukienki weselne dla druhen

Coraz częściej panny młode decydują się nie tylko na jedną świadkową, ale na cały orszak druhen. Warto wówczas zadbać o to, żeby wszystkie przyjaciółki wystąpiły w takich samych lub bardzo podobnych kreacjach. Jeśli każda z nich ma inny typ sylwetki, najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie sukienek na wymiar. Można wówczas użyć jednakowego materiału, ale uszyć z niego kreacje o różnych fasonach, tak aby każda druhna wyglądała zjawiskowo. Świadkowa może mieć suknię taką samą jak inne druhny lub trochę inną, podkreślającą jej ważną funkcję. Popularną ozdobą dla druhen są korsarze, czyli bransoletki zrobione z kwiatów. Główna druhna może mieć także bukiet w podobnej stylistyce jak wiązanka panny młodej.