Krzysztof Ibisz i jego żona, Joanna Kudzbalska, wzięli cichy ślub z dala od ciekawskiego wzroku mediów. Uroczystość, zaplanowana przez nowożeńców udała się tak doskonale, ponieważ para młoda zadbała, by goście nie mogli w żaden sposób podzielić się ze światem informacją o swojej obecności na weselnym przyjęciu. Dodatkowo zaproszone osoby nie mogły robić pamiątkowych zdjęć, czy nagrań. Takie rozwiązanie jest bardzo ryzykowne, ponieważ niejeden gość mógł zareagować na zaskakujący pomysł młodej pary niechęcią czy nawet niezgodą, jednak w tym przypadku założenie pary się powiodło! Jak wyglądało wesele Krzysztofa Ibisza? Ślub Krzysztofa Ibisza z piękną modelką , Joanną Kudzbalską był niemałym zaskoczeniem! Para pobrała się na własnych zasadach i zadbała, by fani dowiedzieli się o tej wyjątkowej uroczystości z ich mediów społecznościowych, nie zaś z relacji innych gwiazd czy portali show-biznesowych. Dopiero teraz, po powrocie z miesiąca miodowego , Joanna i Krzysztof pochwalili się zdjęciami z uroczystości. Trzeba przyznać, że zarówno ślub jak i wesele były utrzymane w bardzo eleganckiej atmosferze, jednak zamiast pałacowych okoliczności, para młoda zdecydowała się, na piękną, drewnianą salę weselną z obszernym ogrodem. Wnętrze sali było bogato przystrojone kwiatami i roślinami, a na stołach gości dominowało eleganckie złoto. Joanna Kudzbalska zadbała, by jej suknia pasowała do rustykalnego motywu przewodniego uroczystości i zamiast kroju w stylu księżniczki, wybrała zwiewną kreację do kolan, z delikatnego muślinu. Ślub miał więc bardzo bajkową i delikatną oprawę. Krzysztof Ibisz na weselu zarekwirował swoim gościom telefony! Para młoda postawiła także gości w zaskakującej sytuacji i zarekwirowała obecnym telefony... Na każdym z...