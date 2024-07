Mycie włosów metodą OMO to świetny sposób na pielęgnację niesfornych, wysokoporowatych włosów. Zajmuje trochę więcej czasu niż tradycyjne mycie, ale efekt miękkich i nawilżonych włosów jest tego wart.

Nazwa metody to akronim stworzony z trzech kolejnych etapów, czyli odżywiania, mycia i ponownego odżywiania.

Kto powinien stosować metodę OMO

Mycie włosów metodą OMO jest wskazane dla posiadaczek włosów zniszczonych i przesuszonych, które mają tendencję do puszenia się. Najczęściej ten problem dotyczy włosów wysokoporowatych, czasem także i tych o średniej porowatości. Niskoporowate włosy mogą być zbyt dociążone, a przez to sprawiać wrażenie oklapniętych i nieświeżych. Metoda OMO to także recepta na włosy przesuszone na całej długości, ale przetłuszczające się u nasady.

Efekty mycia włosów metodą OMO

Metoda OMO pozwala na:

dociążenie puszących się włosów,

ochronę włosów przed nadmiernym wysuszeniem przez szampon,

odżywienie i nawilżenie włosów,

wzmocnienie włosów i uodpornienie ich na urazy mechaniczne.

Mycie włosów metodą OMO – krok po kroku

O – odżywianie

Zanim przejdziesz do odżywiania, zwilż włosy na całej długości. Nałóż odżywkę na długość włosów omijając nasadę. Ten etap ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie końcówek przed silnym działaniem szamponu do mycia. Odżywka na tym etapie nie musi być z górnej półki. Jeżeli masz jakiś nieudany zakup, ale do tej pory nie zdecydowałaś się nietrafionej odżywki wyrzucić, świetnie sprawdzi się w tej fazie mycia. Zamiast drogeryjnej odżywki można też nałożyć samodzielnie przygotowany specyfik np. na bazie jajka, banana czy awokado. Dobrze sprawdzi się także nałożenie oleju do włosów. Nie spłukuj włosów.

M – mycie

Na czubek głowy nałóż szampon rozcieńczony w wodzie. Używanie nierozcieńczonego szamponu to często błąd popełniany przez kobiety. Zawsze należy wymieszać go z choćby odrobiną wody. W metodzie OMO dokładnie szamponem myje się jedynie sam skalp. Resztę włosów można umyć na dwa sposoby w zależności od kondycji:

jeśli włosy są bardzo suche, wtedy należy je po prostu umyć odżywką, która została wcześniej na nie nałożona;

jeśli włosy są w miarę w dobrej formie, wtedy myje się je pianą spływającą z czubka głowy, ale nigdy dodatkowo nałożonym (i nierozcieńczonym!) szamponem.

Następnie spłucz włosy.

O – odżywianie

Na oczyszczone włosy nałóż odżywkę lub maskę – tym razem powinien to być sprawdzony i dobry kosmetyk, któremu ufasz. Podczas gdy pierwsza odżywka nie musiała mieć bardzo silnych właściwości odżywiających, to druga już powinna spełniać tę rolę w 100%. Nałóż ją na włosy zgodnie z instrukcją, a następnie spłucz chłodną wodą – dzięki temu zamkniesz łuski włosa. Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na naturalne wysuszenie włosów, wybierz chłodny strumień powietrza, aby ponownie nie otworzyć łusek. W przeciwnym razie końcówki znów zaczną oddawać substancje nawilżające.