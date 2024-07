Powrót do naturalnego koloru włosów po długotrwałym farbowaniu może nie być łatwy, szczególnie jeśli rozjaśniało się ciemne włosy o więcej niż 2 odcienie. W drugą stronę jest trochę łatwiej, przyciemnienie jasnych odrostów jest zabiegiem bezpieczniejszym niż rozjaśnianie ciemnych.

Chcesz wrócić do naturalnego koloru włosów z ciemnego, nawet czarnego, rudego lub czerwonego? A może wręcz przeciwnie – z blondu? Powrót do naturalnego odcienia może wymagać kilku etapów pośrednich. Najlepiej skorzystać z pomocy fryzjera. Tym bardziej, że farbowane włosy często wymagają profesjonalnej regeneracji.

Wyrównanie koloru za pomocą farby chemicznej

Najłatwiejszym sposobem na powrót do naturalnego koloru jest pofarbowanie wszystkich włosów na kolor najbardziej zbliżony do naturalnego. Taki zabieg najlepiej jest wykonać u fryzjera, wtedy mniejsze jest ryzyko, że kolor farby na włosach przybierze kolor inny od oczekiwanego.

Efekty ombre i sombre zamiast całkowitego farbowania

Kiedy włosy są już na tyle długie, że farbowana część stanowi już tylko ich końcówki, można wykonać na nich zabieg tonowej koloryzacji, która pozwoli uzyskać efekt ombre. Jeśli natomiast włosy dopiero zaczynają odrastać, można zrobić na nich delikatny balejaż sombre, włosy znajdujące się na wierzchu pomalować jaśniejszymi odcieniami tak, żeby fryzura wyglądała jak naturalnie rozjaśniona słońcem.

Domowe sposoby na wyrównanie koloru włosów

Jeśli kolor naturalny nie odbiega znacznie od farby, można stosować dekoloryzację w domu, czyli wyrównywania koloru za pomocą płukanki rozjaśniającej lub przyciemniającej włosy. Gotowe ziołowe płukanki można kupić w sklepach kosmetycznych i zielarskich. Płukanki i maseczki można przygotować też samodzielnie z ziół oraz innych produktów dostępnych w aptekach i sklepach spożywczych.

Z rozjaśniających właściwości znane są chociażby rumianek, rabarbar i cytryna. Domową płukankę rozjaśniającą można przygotować z trzech łyżek suszonego rumianku, łyżki sproszkowanego korzenia rabarbaru (rzewienia) i łyżki soku z cytryny.

Do domowego rozjaśniania włosów można też wykorzystać maseczkę z dwóch łyżek oleju lnianego, łyżeczki soku z cytryny oraz łyżki suszu rumiankowego i łyżki korzenia rabarbaru zaparzonych w 100 ml wody. Po wymieszaniu składników maseczkę nakłada się na włosy i po 30 minutach spłukuje.

Płukankę przyciemniającą włosy można natomiast przygotować z mocnej, mielonej kawy, mocnej czarnej herbaty, zaparzonej szałwii, liści orzecha włoskiego i kory dębu. Składniki te można dowolnie łączyć.

Przyciemniające właściwości ma także olej rycynowy. Olejowanie nim włosów nie tylko wzmacnia je i przyspiesza wzrost, ale też delikatnie przyciemnia. Z dwóch łyżek oleju rycynowego i trzech łyżek szałwi lub kory dębu zaparzonych w 100 ml wody można zrobić maseczkę przyciemniającą do włosów. Składniki po wymieszaniu nakłada się na głowę i po 30 minutach spłukuje.

Zarówno płukanki, jak i maseczki należy stosować regularnie: płukanki po każdym myciu głowy, a maseczki przynajmniej 2 razy w tygodniu.

Wyrównywanie koloru włosów za pomocą henny

Henna jest kosmetykiem, który ma naturalny, ziołowy skład. Z tego względu można nakładać ją na włosy zniszczone farbowaniem i innymi inwazyjnymi zabiegami kosmetycznymi. Nie tylko nada im kolor, ale też odżywi i wzmocni. Henna po pewnym czasie zmywa się z włosów. Po nałożeniu henny nie można jednak farbować włosów farbami chemicznymi.

Jeśli włosy naturalne i farbowane mają kolory, które różnią się od siebie o kilka odcieni, henna może sprawić, że pojawi się na nich naturalny efekt ombre: kolor włosów odrastających będzie delikatnie przechodził w kolor włosów farbowanych ze specyficzną barwą nadaną przez kolor henny.

Regularne podcinanie końcówek przyspiesza powrót do naturalnego koloru włosów

Zapuszczaniu naturalnych włosów powinno towarzyszyć regularne podcinanie końcówek, co miesiąc o ok. 1 cm. Można wykonywać je u fryzjera albo samodzielnie. Ważne jest, aby stosować do tego ostre, fryzjerskie nożyczki.