Rozjaśniane włosy wymagają szczególnej pielęgnacji. Ich końcówki mają tendencję do rozdwajania się. Struktura włosów jest krucha i łamliwa. Najczęstszy problem po rozjaśnianiu to podatność na wilgoć, przez co fryzura puszy się i plącze.

Popularną metodą rozjaśniania włosów, oprócz profesjonalnych farb czy szamponów koloryzujących, jest sok z cytryny lub woda utleniona. Pomagają one przywrócić naturalne pH skóry głowy i nadają kosmykom świetliste refleksy.

Jak dbać na co dzień o rozjaśniane włosy?

Pierwszym krokiem w pielęgnacji jasnych włosów jest regularne podcinanie końcówek – co 5-6 tygodni. Na co dzień najlepiej suszyć włosy na dużej szczotce suszarką z zimnym nawiewem. Przed używaniem prostownicy czy lokówki zawsze należy spryskać czuprynę kosmetykiem termoochronnym. Do czesania delikatnych i łamliwych włosów sprawdzają się grzebienie z szeroko rozstawionymi zębami.

W bardzo upalne dni, przed wyjściem na dwór, włosy powinno się spryskać mgiełką z filtrem UV. Kosmetyk chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i dodatkowo nawilża suche kosmyki. Włosy najlepiej myć co 2-3 dni. Nadmiar łoju to idealne środowisko do rozwoju bakterii, dlatego należy dbać, aby włosy i skóra głowy były zawsze świeże i czyste.

Dobry szampon do włosów rozjaśnianych i mycie włosów metodą omo

Szampony do włosów blond zawierają w sobie najczęściej ekstrakt z rumianku lub cytryny, który ma je lekko rozjaśnić. W składzie kosmetyków do jasnych kosmyków znajduje się również pantenol. Prowitamina B5 wnika w porowate włókna włosów, dzięki czemu odżywia, wzmacnia, nadaje im blask i delikatne świetliste refleksy.

Blondynki powinny także używać odżywek do codziennej pielęgnacji kosmyków. Na kruche, suche i zniszczone włosy sprawdza się mycie metodą OMO. To skuteczny sposób usuwania zanieczyszczeń i pielęgnacji kosmyków. Na wilgotne włosy nakłada się odżywkę, a następnie w skórę głowy wmasowuje szampon. Po spłukaniu, piana skutecznie usunie zanieczyszczenia z końcówek. Ostatnim etapem mycia jest ponowne nałożenie odżywki dla włosów blond i zmycie jej po odpowiednim czasie. Na koniec można spłukać włosy zimną wodą – to zamknie ich łuski i sprawi, że po wysuszeniu będą bardziej lśniące.

Sposób na zniszczone włosy po rozjaśnianiu

Regenerację włosów po rozjaśnianiu zapewni używanie głęboko odżywczych masek, przynajmniej raz w tygodniu. Na wilgotne kosmetyki nakłada się kosmetyk i pozostawia go na włosach przez około 30 minut. Dla lepszego efekty głowę można okryć ręcznikiem, a nawet podgrzewać go lekko suszarką. Regeneracyjne maski zawierają w sobie, np.: aloes, olejek arganowy, migdałowy, kokosowy, z pestek moreli oraz glicerynę czy keratynę.

Płukanki dla blond włosów

Do pielęgnacji jasnych włosów można używać płukanek z fioletowym pigmentem. Pomagają one utrzymać chłodny odcień blondu. Wygląd suchych i zniszczonych włosów poprawią także płukanki, np.: z rumianku, siemienia lnianego, miodu i cytryny, lipy czy owoców czarnego bzu.