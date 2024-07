1 z 5

Monika Olejnik wybrała się w sportowych ubraniach do restauracji! Paparazzi spotkali dziennikarkę w centrum Warszawy w dość nietypowym stroju, chyba zaraz po treningu. Monika Olejnik miała na sobie szorty, legginsy i buty marki adidas by Stella McCartney, do których dobrała elegancką torbę Giuseppe Zanotti (model sprzed około 2 lat, za około 2 tys. złotych). Look gwiazdy TVN 24 nie zaskakuje - w końcu ona lubi mieszać style i nie znosi nudy w modzie. Ale czy nie lepiej było się jednak przebrać przed pójściem do restauracji?

Zobacz: Monika Olejnik poczuła wiosnę! Eksperymentuje ze stylami. Wolicie dodatki boho czy styl miejski?