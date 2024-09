Izabela Janachowska w ostatnim czasie poświęciła się rozwojowi swojej firmy. Jeszcze jakiś czas temu tancerka prowadziła własne programy i stawiała na karierę telewizyjną, ale wygląda na to, że to się zmieniło i Izabela Janachowska została businesswoman na pełen etat. Celebrytka prężnie działa też w mediach społecznościowych, a teraz paparazzi przyłapali ją podczas rodzinnego wyjścia do modnej warszawskiej restauracji. Izabela Janachowska wyglądała bardzo stylowo, ale tylko spójrzcie na Chrisa.... To już duży chłopak.

Izabela Janachowska z torebką za 24 tys. wybrała się do restauracji

Izabela Janachowska uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Była tancerka ma doskonałe wyczucie stylu i swoje zestawy uzupełnia modnymi dodatkami, które często pochodzą od największych domów mody. Tak było tym razem. Izabela Janachowska w ciemnej, brązowej sukience wyglądała doskonale, ale nie zabrakło też stylowych dodatków w postaci torebki Chanel za 24 tys. i klasycznych czółenek tej samej marki. Izabeli Janachowskiej podczas wyjścia towarzyszył mąż Krzysztof Jabłoński i syn.

Na zdjęciach paparazzi uwagę przyciąga nie tylko Izabela Janachowska, która jeździ Bentley'em za ponad 700 tys. zł, ale również jej syn. Christopher Alexander przyszedł na świat 10 maja 2019 roku i na co dzień uczęszcza do brytyjskiego prestiżowego przedszkola. Para bardzo dba o edukację chłopca i widać, że Chris rośnie jak na drożdżach i jest coraz bardziej podobny do swojego taty.

Widać, że Izabela Janachowska może ten dzień zaliczyć do udanych, co doskonale widać, patrząc na uśmiech na jej twarzy. Zobaczcie pozostałe zdjęcia.