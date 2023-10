Bez wątpienia Monika Olejnik jest doskonałym przykładem na to, że moda nie zna wieku. Od lat zaskakuje swoimi stylizacjami nie tylko w programie "Kropka nad i", ale także na ulicach Warszawy. Nie inaczej było kilka dni temu. Dziennikarka zdecydowała się na młodzieżowy zestaw, który uwiecznili fotoreporterzy.

Monika Olejnik w stylizacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Stylizacje Moniki Olejnik niejednokrotnie przykuwają uwagę. Sama mówi, że ma wyczucie i wie, co kiedy na siebie założyć, ale ciągle szuka nowych inspiracji. Dodaje:

"Mam też świadomość, że strój jest tylko dodatkiem do dobrze przygotowanego merytorycznie programu".

Każdego dnia spontanicznie otwiera szafę i dobiera takie zestawy, które w danym momencie pasują do jej nastroju. W tym tygodniu na przykład zdecydowała się na nieco młodzieżowy look. Została przyłapana przez paparazzi w lateksowym płaszczu i białym t-shirtcie, do czego dopasowała elementy garderoby znanych marek. Zdecydowała się na modne, luźne jeansy, czyli boyfriendy Dsquared2 za ponad 2 tysiące złotych, skórzany pasek Gucci (około 1500 złotych), skarpetki Jimmy Lion (58 złotych), a także sneakersy D-Connect od Diora za ponad 4 tysiące złotych. Najdroższym elementem garderoby była jednak torebka Chanel 22, za którą należy zapłacić 6300 dolarów, czyli ponad 25 tysiące złotych.

Takie stylizacje Moniki Olejnik znajdują swoich zwolenników, jak i przeciwników. Co ciekawe jednak reakcje na jej wybory modowe zależą od kraju, w którym przebywa. W jednym z wywiadów przyznała, że tylko w naszym kraju ludziom zdarza się hejtować jej ubiór.

- Na świecie potrafię zebrać wiele komplementów od obcych ludzi – za kolor, oryginalny fason... W Polsce natomiast można oberwać wrednym komentarzem nawet za to, że "wystroiłam się z rana". Bo wybrałam się rano rowerem na śniadanie w kolorowych ciuchach. Lubię, kiedy jest barwnie i inaczej. (...) Nie żyję modą, ale lubię się nią bawić. Zdarzało mi się, że założyłam na siebie coś, co okazało się pomyłką. Ale mam do tego dystans - mówiła w wywiadzie dla "Fashion Post".

