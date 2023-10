Monika Olejnik jest prawdziwą gwiazdą tegorocznej edycji Top of the Top Sopot Festival. Choć dziennikarka nie występuje na scenie, to jej stylizacje na owe wydarzenie momentalnie przyciągają uwagę paparazzi. W każdy dzień decyduje się na wyraziste kolory i odważne kroje. Nie inaczej było w ostatni dzień imprezy.

Monika Olejnik w mini na festiwalu w Sopocie

Od lat Monika Olejnik znana jest ze swoich oryginalnych stylizacji. Choć ma 67 lat, nie ogranicza się w wyborze garderoby. Śledzi najnowsze trendy i rzeczy z sieciówek łączy z tymi z górnej półki od najbardziej znanych projektantów. Z chęcią odsłania swój brzuch czy nogi. Od dziecka bowiem uwielbiała się wyróżniać.

- Interesowałam się modą, można powiedzieć, od zawsze. Jak byłam mała, to zabierałam mojemu dziadkowi marynarkę od smokingu. Wyglądałam wtedy inaczej, niż inne koleżanki. Zawsze miałam jakieś pomysły. Jak byłam reporterką biegającą po Sejmie, nie myślałam o ciuchach, choć wszyscy uważali, że o nich myślę - wyznała Monika Olejnik w programie "Uwaga!".

Nie inaczej było na festiwalu w Sopocie. Dziennikarka zaprezentowała się w stylizacji niczym Barbie, neonowej sukni, a także cekinowej kreacji odsłaniającej brzuch. Monika Olejnik musiała jednak wziąć ze sobą dużą ilość stylizacji, ponieważ w czwarty dzień festiwalu również zaskoczyła. W czwartkowy wieczór 24 sierpnia gwiazda TVN pojawiła się na ściance w dopasowanej czerwonej sukience mini z półgolfem i długimi rękawami. Kreacja w nadrukowane drobne róże z dwoma kwiatowymi aplikacjami na piersiach pochodziła z atelier Magdy Butrym. Projekt polskiej designerki z elastycznego dżerseju można nabyć za 1745 euro, czyli około 7820 złotych.

Do mini kreacji od Magdy Butrym Monika Olejnik dopasowała drapieżne kabaretki, małą torebkę Chanel za około 20 tysięcy złotych, a także czarne, satynowe platformy z ozdobną perłą z kryształkami marki Aquazuzzura za 4021 złotych. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się niezwykle kobieco i odważnie. Można przypuszczać, że ten look przypadł do gustu partnerowi dziennikarki, Tomaszowi Ziółkowskiemu. Mężczyzna bowiem nie mógł oderwać od gwiazdy rąk.

