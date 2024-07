Koszulki, czyli t-shirty, to nieodłączny element garderoby – szczególnie u mężczyzn. Można je nosić pod sweter, do marynarki lub po prostu bez żadnego okrycia – pozwalają wyrazić swoją indywidualność. Modne t-shirty to przede wszystkim oryginalne t-shirty!

T-shirty mogą być wykonane z różnych materiałów, być w różnych kolorach, z wzorami lub nie. Mogą się różnić między sobą także rodzajem dekoltu – najpopularniejsze są koszulki z okrągłym wycięciem, ale coraz modniejsze stają się także te z wcięciem w serek, czyli w kształcie litery V. Są one atrakcyjne z dwóch powodów:

wysmuklają i optycznie wydłużają szyję;

pokazują trochę więcej ciała, co jest atrakcyjne nie tylko u kobiet, ale i u mężczyzn.

Modne t-shirty dla faceta

Wybór rodzaju koszulki dla mężczyzny zależy od okoliczności, w jakich będzie ją zakładał. Gładkie koszulki bez żadnych napisów i wzorów są najbardziej uniwersalne – można je zakładać na co dzień, ale także nosić do dżinsów i marynarki, tworząc typową stylizację smart casual. Im mniej oficjalne wyjście, tym bardziej można zaszaleć z wzorami, a tych wybór jest nieograniczony. Szczególnie modne stały się koszulki inspirowane popkulturą, komiksami, tzw. nerdowskimi filmami, ale coraz popularniejsze stają się wzory koszulek, wykreowane przez blogerów. Pracownicy korporacji chętnie zakładają koszulki nawiązujące do słynnego warszawskiego Mordoru, geekowie wybiorą z okazji premiery Star Wars motyw z Darthem Vaderem, a biegacze koszulkę z motywującym napisem. Coraz częściej koszulka staje się okazją do wyrażenia swoich poglądów. Pamiętaj jednak, by zachować umiar – przyjście do biura w koszulce z napisem „chodzę do pracy dla darmowego facebooka” może dać menadżerowi osobliwy sygnał co do tego, jak bardzo jesteś zmotywowanym pracownikiem…

Modne t-shirty dla kobiety

Kobiety mają o wiele większy wybór, jeśli chodzi o t-shirty – nie dlatego, że jest więcej wzorów, ale dlatego, że panuje większe przyzwolenie na to, by chodziły w rzeczach hand made. A właśnie rękodzieło święci triumfy – podczas gdy faceci kupują modne t-shirty, to kobiety same ozdabiają swoje koszulki za pomocą pasteli do tkanin, farb akrylowych, decoupage na tkaninach, wyszywanek itd. Oczywiście w modzie biurowej także u kobiet powinna panować zasada stosowności ubrania do miejsca pracy i najbezpieczniejszym wyjściem jest gładka, jednobarwna koszulka. Natomiast na wyjście na miasto czy z przyjaciółkami na zakupy można zaszaleć. Bardzo modne stały się t-shirty nawiązujące do pewnej nie najlepszej pani domu – przemyśl jednak czy jesteś na tyle odważna, by założyć koszulkę z napisem „schudłabym, ale szkoda mi cycków” lub „IQ 85 D”. Wybierz coś, w czym będziesz się dobrze czuła – to ważniejsze niż ślepe podążanie za modą.