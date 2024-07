Modne botki to hit od kilku sezonów. Są bardzo wygodne i możemy nosić je cały rok. Nadają się zarówno na wiosenne ocieplenie, jak i jesienne chłody. Buty za kostkę wymagają jednak przestrzegania kilku stylizacyjnych zasad, ponieważ skracają optycznie nogi.

Modne botki za kostkę – czego unikać

Buty za kostkę mogą tuszować mankamenty urody, ale też je uwydatniać. Dlatego są szczególnie polecane osobom, które mają masywną nogę w kostce. Jeżeli masz obfite łydki zrezygnuj z noszenia legginsów i bardzo obcisłych spodni oraz spódnic lub sukienek za kolano. W tym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie założenie spodni lekko rozszerzanych na dole i podwinięcie nogawki tuż nad butem. Botki na płaskim obcasie, które są marszczone na wysokości kostki oprócz tego, że skracają nogi, to wydłużają też stopy, przez co zaburzona zostaje proporcja ciała, szczególnie, jeśli nie jesteś posiadaczką bardzo długich i szczupłych nóg. Unikaj zakładania płaskich botków do sukienek i spódnic maxi, które całkowicie zasłaniają stopy. Jeżeli już decydujesz się na taką stylizację najlepiej, gdy spódnica ma głębokie rozcięcie z boku, dzięki czemu buty będą ładnie eksponowane.

Modne botki za kostkę – do czego je nosić

Najlepszy zestaw to botki za kostkę ze spodniami typu high waist, dzięki którym nogi wydadzą się dłuższe. Biodrówki przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających długie nogi. Jeżeli decydujesz się na założenie sukienki lub spódnicy do botków wybieraj sukienki z podwyższonym stanem oraz sięgające maksymalnie do kolana. Rajstopy w kolorze butów zawsze wysmuklą sylwetkę, a nogom dodadzą kilka centymetrów. Łydkę najbardziej wysmuklą botki na obcasie. Pamiętajmy, aby nie wpychać na siłę nogawek spodni w buty, lepiej je podwinąć, wówczas sylwetka będzie wydawała się lżejsza i smuklejsza.

Eleganckie modele botków, np. lakierowane na platformie czy bardzo wysokim obcasie można śmiało łączyć z bardzo krótkimi sukienkami oraz obcisłymi spodniami (pamiętaj, że najlepszy efekt uzyskamy, gdy buty będą w tym samym kolorze co spodnie).

Botki możemy nosić również latem. Doskonale prezentują się z krótkimi szortami i zwiewnymi sukienkami. Szczególnie te w stylistyce vintage oraz boho – np. botki z frędzlami i klamrami na płaskim obcasie pięknie dopełnią stylizację.