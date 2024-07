Zamszowe buty z frędzlami podbiły serca fashionistek i blogerek modowych i wszystkie chodziły nawet w jednym ich fasonie – sandałki z zamszu na wysokim obcasie z tzw. kołnierzem. Frędzle pojawiły się w stylizacjach boho i kowbojskiej. Nie powinny być jednak zakładane na oficjalne wyjścia.

Frędzle pojawiają się na kurtkach, torebkach i butach. To modny akcent nawiązujący do pierwotnych stylów ubierania się: etno czy boho.

Jaki model butów z frędzlami wybrać

Wybór butów z frędzlami nie jest prosty, bo do wyboru jest wiele fasonów. Wszystko również zależy od tego, na jaki rodzaj ozdoby (w postaci frędzli) się decydujemy. Może pojawić się jako:

mała kępka frędzli po zewnętrznej stronie kostki,

może dookoła owijać kostkę krótkimi frędzlami,

może dookoła owijać długą cholewkę na kilku poziomach od poziomu kolan do kostki,

może pojawiać wzdłuż po zewnętrznej stronie buta od kolana do kostki.

Frędzle pojawiają się na botkach na koturnie, kozakach, kowbojkach, a nawet na sandałach i szpilkach. Mimo, że uznawane są za elegancką ozdobę, nie powinny pojawiać się w stylizacjach bardzo eleganckich i wizytowych. Buty z frędzlami za to świetnie odnajdują się w looku streetowym, klubowym, glamour, romantic rock oraz oczywiście boho i etno.

Zobacz także

Stylizacje. Czy buty z frędzlami można połączyć z elegancką sukienką?

Obuwie z ozdobą to mocny element w stylizacji, dlatego reszta ubrań nie powinna być tak „krzykliwa”. Do długich kozaków możemy założyć bawełnianą, luźną sukienkę przed kolano w jednolitym kolorze i przepasać ją w talii szerokim, skórzanym paskiem. Botki z krótką cholewką można wkomponować do stylizacji rockowej, gdzie pojawią się w towarzystwie skórzanej kamizelki i spodniami typu rurki z eko skóry czy ciemnymi jeansami denim. Co jednak warto powiedzieć o najmodniejszym modelu obuwia z frędzlami? Po eleganckie szpilki zamszowe z szerokim kołnierzem, na którym właśnie pojawiają się gęsto przymocowane frędzle, sięgają blogerki modowe na całym świecie. Dzięki temu wiemy, że pasują idealnie do stylizacji eleganckiej, streetowej czy glamour. Połączyć jej można z:

rurkami,

spodniami typu cygaretki,

materiałowymi szortami,

eleganckimi spódnicami rozkloszowanymi (tylko w wersji mini),

zwiewnymi sukienkami koktajlowymi.

Ważne, aby buty z frędzlami traktować jako mocny i „ciężki” element stylizacji. Dobierane do nich ubrania, powinny sprawiać wrażenie lekkich i zwiewnych. Wtedy cały outfit zachowa dobre proporcje.