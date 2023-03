Małgorzata Rozenek mknie do taksówki w butach za ponad 1500 złotych. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Małgorzata Rozenek bez wątpienia jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Nowa prowadząca "Dzień Dobry TVN" doskonale zna aktualne trendy i wybiera te elementy, które pasują do jej stylu. Bywają jednak dni, w których ukochana żona po prostu stawia na wygodę, decydując się na dresy i uwielbianie przez siebie miękkie, przypominające kapcie obuwie. Ostatnio gwiazda TVN została przyłapana przez paparazzi w drodze do fryzjera. Tylko popatrzcie na ten look! Małgorzata Rozenek w drodze do fryzjera w bamboszach i z torebką za 4 tys. złotych Małgorzata Rozenek niezmiennie jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok, dokumentując niezwykle udane stylizacje dziennikarki. Ostatnio fotoreporterzy uchwycili, jak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan całują się na ulicy , nie szczędząc sobie czułości. Tym razem razem prowadząca "Dzień Dobry TVN" postanowiła sama udać się na przejażdżkę i w niezobowiązującym stroju udała się do zaprzyjaźnionego salonu fryzjerskiego. Zobacz także: Małgorzata Rozenek w czarnej sukni na gali Woman Power! "To był niezwykły wieczór" Uwagę zwracają nie tylko luźne, dresowe spodnie w mlecznym kolorze i dopasowany do nich, cieplutki, oversizowy kardigan, ale też dodatki, na jakie tego dnia zdecydowała się Małgorzata Rozenek . Gwiazda TVN postawiła bowiem na mięciutkie botki w stylu bamboszy, które zestawiła nie z jedną, ale aż dwiema torbami. Ukochana żona Radosława Majdana podczas weekendowego wyjścia do salonu fryzjerkiego zdecydowała się na uwielbianą przez celebrytki propozycję od Louis Vuitton - Keepall Bandoulière 60 za prawie 13 tys. złotych, a także kultow model marki Elisabetta Franchi za prawie 4 tys. złotych. Zobacz także: Eleganccy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w...