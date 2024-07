Buty z wysoką cholewką to sytlizacyjne wyzwanie. Najlepiej wyglądają w połączeniu ze stonowanymi dodatkami lub oversizowymi sukienkami, płaszczami lub swetrami. To część garderoby, która może być albo bardzo ciekawym albo nieefektownym akcentem.

Kozaki za kolano, sięgające nawet do połowy ud, to obuwie przeznaczone dla posiadaczek szczupłych i zgrabnych nóg. Panie o nogach w kształcie litery X oraz mocno umięśnionych łydek powinny z tego modelu zrezygnować lub wybierać jedynie kozaki za kolano na koturnie lub z szeroką cholewką.

Czego unikać w stylizacjach z kozakami overknee

Kozaki za kolano nie prezentują się najlepiej, gdy zostaną połączone z:

bardzo krótką, obcisłą mini w wyzywającym kolorze,

w wyzywającym kolorze, chokerem , czyli naszyjnikiem w formie obroży,

, czyli naszyjnikiem w formie obroży, bardzo wzorzystymi i jaskrawymi tkaninami ,

, bluzką lub sukienką z bardzo głębokim dekoltem.

Decydując się na zakup kozaków z wysoką cholewką, warto pamiętać, że fasony bardzo długie (szczególnie do połowy uda), na bardzo wysokim obcasie mogą być niewygodne. Usztywniona w kolanie noga. Najbezpieczniej kierować się zasadą: im dłuższa cholewka, tym niższy obcas i odwrotnie. Kozaki overknee najlepiej prezentują się w wersji jednobarwnej, matowej, bez dodatkowych frędzli, ćwieków i klamerek. Dzięki temu są bardziej uniwersalne i pasują zarówno do wieczorowych, jak i casualowych stylizacji.

Zobacz także

Sukienki, mini, krótkie spodenki i kozaki za kolano

Buty z wysoką cholewką znakomicie wypadają w połączeniu w koszulowymi sukienkami lub krótkimi spodenkami. Decydując się na drugie rozwiązanie najlepiej wybierać rajstopy w kolorze spodenek lub kozaków, ewentualnie w kolorze ciała. Sukienki, które świetnie wyglądają z bardzo wysokimi kozakami, to te zapinane pod szyję lub z golfem. Mini spódnice, idealne do wysokiej cholewki, to te rozkloszowane, np. plisowane oraz z wysokim stanem. Tego typu dodatek połączony z obcisłym body z delikatnym dekoltem, daje bardzo kobiecą i intrygującą stylizację.

Kozaki za kolano plus rurki i legginsy

Wąskie spodnie i legginsy to bardzo wygodne dodatki do butów overknee. Wystarczy do tego góra w postaci luźnej koszuli lub bluzy z kolorowym nadrukiem i stylizacja gotowa. Wybierając jeansy, należy pamiętać o tym, by były wystarczająco obcisłe. Dzięki temu zmieszczą się w cholewkę buta, która powinna dać się swobodnie zapiąć. Spodnie też powinny mieć domieszkę strechu, by dodatkowo nie unieruchamiały nogi w kolanie.

Buty z wysoką cholewką w stylizacjach oversize

Obszerna góra i kozaki za kolano to połączenie idealne. Doskonałe w tej roli są zarówno ciepłe, grube swetry, jak i sukienki czy marynarki. Najlepiej postawić na proste rozwiązania kolorystyczne, co dodatkowo da, bardzo modny efekt geometryczny. Połączenie beżu z czernią i bielą lub szarości z pastelowym błękitem i brązem (w dowolnej konfiguracji) to ponadczasowe i bardzo eleganckie stylizacje. W tej roli świetnie wypadają też płaszcze, jeansowe bluzy oraz poncha. Obszerne kroje najlepiej prezentują się w towarzystwie dużej, gładkiej miejskiej torby i delikatnej biżuterii, np. w postaci cienkiej bransoletki lub subtelnego łańcuszka.