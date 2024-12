Małgorzata Ostrowska, znana polska piosenkarka ma na swoim koncie niezliczoną ilość koncertów. W latach 1981–1991 była wokalistką kultowego zespołu Lombard, a 1999 rozpoczęła karierę solową. Ostatnio było głośno o Małgorzacie Ostrowskiej, która w mocnych słowach wypowiadała się o emeryturach artystów i nie szczędziła gorzkich słów, a nawet dodała wprost, że nie liczy zupełnie na te pieniądze. Artystka nadal jest aktywna zawodowo, a co z wpadkami? W wywiadzie przyznała się do największej wtopy w swojej karierze!

Małgorzata Ostrowska o swojej największej scenicznej wpadce

Małgorzata Ostrowska w rozmowie z reporterką party.pl Angeliką Bielską przyznała, że jej również zdarzają się wpadki na scenie, choć daje koncerty od tylu lat, to czasem wydarzy się coś nieoczekiwanego, na co nikt nie ma wpływu. Artystka bez ogródek podzieliła się z nami taką sytuacją, która mimo upływu lat najmocniej zapadła jej w pamięć. Aż trudno uwierzyć, że chodzi właśnie o to!

Zdarzały mi się różne sytuacje. Ja np. mam taką sytuację, że bardzo często jak leci wstęp do starej piosenki, to bardzo długo nie wiem, która to jest piosenka. dodała artystka.

Okazuje się, że piosenkarka szybko rozpoznaje wstęp i idealnie dopasowuje utwór, ale raz to się nie udało. Mimo prób Małgorzata Ostrowska ostatecznie przeprosiła publiczność i wyjaśniła całą sytuację, ale nie udało się uniknąć stresu.

To są bardzo wielkie stresy. Za każdym razem może coś się zdarzyć i bywa, że się zdarza, ale sztuką jest, żeby publiczność o tym nie wiedziała. Zazwyczaj, może 99,99% jak się kończy wstęp wskakuje, a raz zdarzyło się, że nie wskoczyłam. (...) Była próba przypomnienia itd., powtórka wstępu - efekt był taki, że musiałam przerwać, przeprosić publiczność i wyjaśnić. powiedziała wprost Małgorzata Ostrowska.

