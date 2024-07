Marcelina Zawadzka bez makijażu

1 z 6

Marcelina Zawadzka nie boi się pokazywać bez makijażu. Jakiś czas temu udowodniła to występując w filmiku instruktażowym, pokazującym jak wykonać perfekcyjny makijaż. Wszystko wskazuje na to, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" na co dzień również nie stosuje zbyt dużej ilości kosmetyków do makijażu. Ostatnio fotoreporterzy przyłapani ją w jednym z centrów handlowych w Warszawie. Naszym zdaniem nawet bez makijażu Marcelina Zawadzka wygląda świetnie! Zgadzacie się z nami?

