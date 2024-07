Makijaż pin up to jeden z elementów – obok fryzury i stroju – stylu wzorowanego na latach 40. i 50. Ikoną stylu pin up girl są gwiazdy: Marilyn Monroe, Sophia Loren, Elizabeth Taylor.

Makijaż pin up – cechy ogólne

Rzucający się w oczy, zalotny, świeży – taki jest makijaż pin up. Twarz powinna wyglądać perfekcyjnie, dlatego należy wygładzić wszystkie niedoskonałości za pomocą podkładu i zmatowić cerę pudrem. Kobiety, które mają cerę trądzikową, podatną na problemy, powinny zrezygnować z wykonywania makijażu pin up. Eksponowane są zarówno oczy, jak i usta. Kobiecości dodaje się dodatkowo przez nałożenie na policzki różu. Kreska wykonana eyelinerem powinna wychodzić daleko poza granicę oka (są to tzw. kocie oczy). Rzęsy należy starannie wyszczotkować, używając w tym celu pogrubiającego i wydłużającego rzęsy tuszu. Konieczne jest przyciemnienie brwi. Usta warto najpierw obrysować konturówką, a następnie umalować szminką w kolorze wyrazistej czerwieni. Śmiało można posłużyć się sztucznymi rzęsami. Całość niektórym kobietom może wydać się mocno przesadzona, dlatego makijaż pin up przeznaczony jest dla kobiet, które chcą się wyróżniać w tłumie.

Przykładowy makijaż pin up na co dzień – krok po kroku

Makijaż pin up to zawsze modna klasyka. Pasuje szczególnie kobietom, które naturalnie mają jasną, a nawet bladą cerę.

1. Nałóż podkład – im jaśniejszy, tym lepszy.

2. Przyciemnij brwi.

3. Na powiece rozprowadź biały cień.

4. Na biały cień nałóż cień w kolorze cielistym – zrób to dociskając pędzelkiem cień w kremie.

5. Kredką namaluj grubą linię powyżej rzęs – wyciągnij ją ku skroni.

6. Popraw kreskę eyelinerem.

7. Dolną powieką obrysuj białym cieniem w kremie.

8. Bardzo starannie wytuszuj rzęsy.

9. Usta obrysuj konturówką w kolorze ciemnej czerwieni, a następnie pomaluj intensywnie czerwoną szminką.

10. Na policzki nałóż róż.

11. Gotowe!

Makijaż pin up można modyfikować, niezmienne pozostają dwa elementy – soczyste, czerwone usta i kocie oczy.