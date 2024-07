Katarzyna Zielińska przekazała radosne wieści. Nikt o tym nie wiedział

Katarzyna Zielińska rzadko wypowiada się o swoim życiu prywatnym, jednak od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy i z mediów społecznościowych, możemy dowiedzieć się o aktorce czegoś więcej. Tak też było w tym przypadku. Kasia na Instagramie otworzyła się przed fanami i zdradziła coś niespodziewanego.

Katarzyna Zielińska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek i większość osób kojarzy ją z roli Marty Walawskiej w serialu "Barwy szczęścia" . Jednak na swoim koncie ma pokaźną liczbę produkcji, w których brała udział. Kasię Zielińską mogliśmy podziwiać m.in. w serialach "Przyjaciółki", "Ojciec Mateusz" czy też "Dom nad rozlewiskiem". Aktorka jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zebrała ponad 500 tys. odbiorców i chętnie dzieli się kadrami z życia codziennego.

Zielińska od wielu lat tworzy związek z Wojciechem Domańskim i doczekała się z nim dwóch synów: Henryka i Aleksandra. Obecnie cała rodzinka znajduje się w wyjątkowym miejscu dla 44-latki, aktorka wyznała, że to właśnie tu... chodziła na pierwsze randki!

Katarzyna Zielińska podzieliła się z internautami szczerym wyznaniem i otworzyła się na temat swojej przeszłości. Aktorka wyznała, że obecnie z rodziną znajduje się w Nowym Jorku i jest to dla niej wyjątkowe miejsce.

No kocham to miasto. Za wszystko. Paradoksalnie nie ma w nim dużo zieleni, którą uwielbiam. Ale tutaj miałam swoje pierwsze randki, tutaj odpinam wrotki, po raz enty odwiedzam moje tajne miejscówki, chłonę miasto, przewietrzam głowę, wcinam bajgle, piję w biegu espresso, obserwuję ludzi, słucham, jak opowiadają o świecie, skąd przybyli i co ich przyciągnęło do tego miejsca. Wiem, że to miasto ma dużo wad, ale kocham jego każdy zakątek. Ma jakiś czar.

- wyznała Kasia Zielińska.