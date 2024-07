1 z 4

Magdalena Boczarska na konferencji Drugiej Szansy

Magdalena Boczarska na konferencji serialu "Druga Szansa" wyglądała świetnie! Aktorka postawiła na klasyczny styl, które idealnie komponuje się z jej typem urody. Gwiazda miała na sobie jasnoróżową bluzkę w drobne gwiazdki oraz czarne, skórzane spodnie i botki w tym samym kolorze. Naszym zdaniem, to look zdecydowanie na plus! Prosto, minimalistycznie i z klasą!

