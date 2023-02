Magdalena Boczarska w odważnej sukni na premierze filmu "Heaven in hell". Co za dekolt!

„Listy do M.” to jedna z ulubionych świątecznych komedii romantycznych polskich widzów. Pierwsza część, która trafiła do kin w 2011 roku, odniosła ogromny sukces, a produkcja zdecydowała się na kontynuację losów uwielbianych bohaterów. 3 listopada 2022 roku odbyła się premiera już 5. części "Listów do M.", na której zjawiła się cała plejada gwiazd. Agnieszka Dygant wybrała elegancką czerń, a Piotr Adamczyk zaskoczył jasnym garniturem. Zobaczcie, kto pojawił się na czerwonym dywanie! Gwiazdy na premierze "Listów do M. 5"! 3 listopada odbyła się uroczysta premiera filmu "Listy do M. 5", na której zjawiły się gwiazdy. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć odtwórców głównych ról. Agnieszka Dygant wyglądała olśniewająco w klasycznej czarnej kreacji. Odtwórczyni roli Kariny wybrała garniturowe szerokie spodnie, do których dopasowała bluzkę wyszywaną cekinami z głębokim dekoltem oraz bufiastymi rękawami. Całości uzupełniła lekka fryzura oraz delikatny, rozświetlony makijaż, który jest hitem tego sezonu. Zobacz także: Agnieszka Dygant zachwyciła w jeansowym total looku od Violi Piekut na Party Fashion Night Tomasz Karolak również postawił na czerń. Gwiazdor wybrał klasyczny garnitur, do którego dopasował koszulę oraz krawat w takim samym kolorze. Dobry humor nie opuszczał aktora nawet na moment! Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska o nierówności płac w branży! W "Rodzince.pl" zarabiała mniej niż Tomasz Karolak? Piotr Adamczyk w odróżnieniu do kolegów postawił na jasne kolory! Gwiazdor "Listów do M" założył szary garnitur w prążki, do którego dopasował białą koszulę, którą nonszalancko rozpiął pod szyją. Do tego błękitna poszetka oraz czarne buty. Całości uzupełnił elegancki zegarek, który połyskiwał na...