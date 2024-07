Z nadejściem nowego roku, Maffashion postanowiła odświeżyć swój wizerunek. Julia Kuczyńska kojarzona jest ze swoimi długimi włosami, które zawsze tworzą piękną oprawę do jej modowych stylizacji. Najwyraźniej jednak gwieździe internetu znudził się już ten look i postanowił zmienić fryzurę. Jak teraz wygląda?

Zmianą fryzury Maffashion pochwaliła się oczywiście w internecie. Na socialowych profilach blogerki pojawiło się jej zdjęcie z włosami ściętymi na tzw. long boba. Końce włosów blogerki są jaśniejsze, jednak nie możemy dokładnie określić ich koloru, ponieważ fotka jest w odcieniach czerni i bieli.

Skończyliśmy z Damkiem "zmiany" wczoraj... prawie o 1 w nocy ;)) Ponieważ pytacie, piszecie, a nawet niektórzy snują domysły co do tego dlaczego zaraz "po" nie dodałam zdjęcia ;) Napisze tylko tyle ;) Ja tez wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku ;) Samych pozytywnych zmian, dobrych, życzliwych ludzi ???? PS Nie żałuje zmiany! Czuje sie super! Lekko! Może czasem będzie mi brakowało długości :p To sobie doczepie! Raz się żyje! A ja uwielbiam żyć i czerpać z życia garściami! Buziaki! - napisała blogerka.