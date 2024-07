Macademian Girl zdecydowała się radykalna zmianę fryzury? Blogerka słynie z eksperymentów ze swoim wizerunkiem. Jednym z jej znaków rozpoznawczych jednak zawsze są piękne, gęste czarne włosy. Czy wraz z nowym rokiem gwiazda internetu postanowiła odświeżyć swój look?

Macademian Girl w nowej fryzurze

Popularna blogerka modowa zamieściła na swoim Facebooku zdjęcie z krótszymi włosami, ułożonymi w delikatne fale. Uwagę przykuwa długość włosów Macademian Girl. Sięgają one zaledwie do połowy karku. Czyżby egzotyczna piękność postawiła na modne cięcie typu bob? Na szczęście, Tamara oszczędziła swoje gęste włosy, a zaprezentowana przez nią fryzura to jedynie upięcie:

Zauważyłyście, że coraz popularniejsze jest skracanie włosów „na niby”? Odpowiednie upięcie i wszystko jest możliwe! Lubię kiedy można zjeść ciastko i… MIEĆ CIASTKO Mnie ta wersja bardzo przypadła do gustu, a Wam jak się podobam w takiej długości? - napisała.

Jak wam się podoba Macademian Girl w takiej odsłonie? I co sądzicie o takich upięciach?

Macademian Girl lubi zaskakiwać swoim wizerunkiem

Tamara Gonzalez Perea to jedna z najpopularniejszych blogerek w Polsce