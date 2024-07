1 z 11

Brązowy makijaż oka to hit na jesień! Maffashion już o tym doskonale wie. Na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się świetnym makijażem w jesiennej tonacji. Fani są zachwyceni i wcale nie ma się czemu dziwić. Nie dość, że blogerka wygląda fantastycznie to w dodatku postawiła na najmodniejszy makijaż oka. W drogeriach roi się od kosmetyków w tym odcieniu, a my postanowiliśmy wybrać dla Was te najlepsze! Zobaczcie, jakimi kosmetykami wykonacie makijaż w stylu Maffashion!

