Patrząc na look Kate Beckinsale z Newport Beach Film Festival, nie możemy uwierzyć, że aktorka skończy w tym roku... 43 lata! Gwiazda pojawiła się na imprezie w odważnym połączeniu białego, satynowego topu i pomarańczowej spódnicy marki Solace London. Najbardziej wyrazisty punkt stylizacji? Turkusowe sandały od Briana Atwooda (ok. 7700 zł). Mimo że moda na łączenie ze sobą kontrastujących kolorów (tzw. color blocking) minęła kilka sezonów temu, naszym zdaniem gwiazda totalnie obroniła ten odważny look. Zgadzacie się z nami?

