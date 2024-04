W piątek, 22 marca księżna Kate przerwała milczenie i ujawniła, że wykryto u niej zmiany nowotworowe. Żona księcia Williama już rozpoczęła chemioterapię i chce skupić się na powrocie do zdrowia. Zapowiedziała, że nie wie, kiedy będzie mogła znów pełnić obowiązki. Cała jej rodzina zrezygnowała z wielkanocnego nabożeństwa i na czas świąt przeniosła się do swojej drugiej posiadłości Anmer Hall. Tam Kate Middleton skupiła się na wypoczynki z księciem Williamem oraz trójką dzieci. Mogło to nieco zdziwić obywateli, którzy sądzili, że być może księżna Walii pokaże się publicznie w Wielkanoc. Informator przekazał, co postanowiła członkini brytyjskiej rodziny królewskiej w sprawie swojej przyszłości. Nie zamierza zmienić zdania – nawet w imię tradycji royalsów.

Reklama

Księżna Kate ma zamiar skupić się na dzieciach

Nie ustają spekulacje wokół rodziny królewskiej. Ostatnio internauci zaczęli się zastanawiać, czy rzecznik pałacu skłamał o stanie zdrowia księżnej Kate. Zaraz po ujawnieniu choroby żona następcy tronu wsiadła do helikoptera z mężem i dziećmi, następnie przeniosła się z bliskimi do wiejskiej posiadłości Anmer Hall. Oświadczenie o jej problemach zdrowotnych pojawiło się zaledwie kilka godzin po tym, jak pociechy księżnej Walii skończyły szkołę i rozpoczęły ferie, które potrwają do 17 kwietnia. Do połowy miesiąca książę William chce być przy swojej ukochanej, dopiero później wróci do zaplanowanych spotkań.

F. Andrieu/AgencePeps/Reporters Reporters / Andrieu Reporters / Andrieu/REPORTER

Księżna Kate na razie nie ma zamiaru opuszczać rezydencji i występować publicznie. Informator magazynu „Woman’s Day” potwierdził, że obecnie obowiązki, tradycje i wszystko inne związane z pałacem zeszło na drugi plan. Żona następcy tronu postawiła stawę jasno. Chce skupić się na swoich dzieciach, które również czują powagę sytuacji i zadbać o ich dobre samopoczucie.

Kate Middleton Pool / i-Images/Eyevine/East News

Chcieli po prostu uciec na Wielkanoc i spędzić czas razem, w piątkę. Dzieci dodają Kate energii w najtrudniejszych chwilach i doskonale rozpraszają jej uwagę. Nie może się doczekać wielkanocnych zabaw plastycznych i rękodzielniczych, a nawet zaplanowała polowanie na jajka. Dbanie o to, by życie dzieci było jak najnormalniejsze, jest tym, na czym jej zależy – przekazało źródło gazety.

Księżna Walii w najbliższym czasie chce przede wszystkim odpocząć od medialnego zamieszania, od którego chciała też odciąć trójkę dzieci. Warto przypomnieć, że George ma już dziesięć lat i rozumie, co się dzieje wokół. Dlatego księżna Kate czekała z ujawnieniem prawdy na temat swojego stanu zdrowia, aż pociechy rozpoczną ferie, by nie musiały odpowiadać na niewygodne pytania.

East News

Kate uwielbia przebywać na łonie natury i zawsze była wielką zwolenniczką leczniczych korzyści płynących z przebywania na świeżym powietrzu – Norfolk będzie idealnym antidotum na jej leczenie. Swoboda długich spacerów po plaży z dziećmi i psami oraz przebywanie z dala od wścibskich oczu to dokładnie to, czego wszyscy teraz potrzebują – dodał informator.

Możemy być pewni, że z czasem pojawią kolejne spekulacje wokół brytyjskiej rodziny królewskiej. W mediach aż huczy o poważnym problemie księcia Williama, który rzekomo ma źle znosić trudną sytuację żony. Obywatele z pewnością czekają na powrót księżnej Walii i jej pierwsze wystąpienie publiczne w tym roku. Po raz ostatni pokazała się w grudniu ubiegłego roku podczas nabożeństwa bożonarodzeniowego.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak księżna Kate wyglądała tuż przed operacją. Mamy zdjęcia