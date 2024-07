Luźno rozpuszczone włosy są ładne, o ile są zdrowe i lśniące. Jednak jeśli nie są idealne albo taka fryzura stała się nudna, można niewielkim wysiłkiem zmienić nieco swój image. Łatwe fryzury opierają się na warkoczach i upięciach. Najczęściej do ich wykonania potrzeba zaledwie szczotki, gumki i kilku wsuwek.

Reklama

Praktyczne fryzury do zrobienia samemu do pracy przy biurku

Włosy wystarczy rozczesać, a następnie zebrać pasma od góry aż do ucha i założyć je do tyłu, a następnie przypiąć wsuwkami tak, aby się trzymały. Reszta włosów pozostaje rozpuszczona. Miejsce przypięcia wsuwkami można delikatnie zamaskować częścią włosów niespiętych. Praktyczną fryzurą jest też warkocz francuski. Należy zrobić kucyk z połowy włosów od czubka głowy i podzielić go na trzy części. Początek zaplata się jak zwykły warkocz, a następnie dobiera się włosy do każdego pasma i zaplata dalej, aż do końca. Warkocz trzeba zawiązać gumką na końcu. Opcjonalnie można końcówkę warkocza schować i podpiąć wsuwkami. Ta fryzura jest bardzo prosta i nie wymaga specjalnych zdolności, dlatego idealnie sprawdza się rano, kiedy przeważnie nie ma zbędnego czasu.

Na randkę i na miasto – dziewczęce fryzury do zrobienia samemu

Bardzo kobiecą i uroczą fryzurą są dwa warkocze francuskie, które zaczyna się robić od skroni po obu stronach głowy i łączy z tyłu. Od samej góry z jednej strony głowy należy wydzielić pasmo i zaplatać je jak zwykły warkocz. Po chwili po obu stronach, z lewej i z prawej, pojawią się luźne włosy, które trzeba dobierać stopniowo do poszczególnych pasm i zaplatać dalej. Warkocz powinien sięgać lekko za ucho. Trzeba go spiąć, by się nie rozpadł, a potem drugi warkocz zapleść w ten sam sposób po drugiej stronie głowy – symetrycznie. Następnie oba warkocze należy związać z tyłu głowy, a resztę włosów pozostawić rozpuszczonych. Warkocze dobrze jest nieco rozluźnić palcami, by je lekko powiększyć i nadać im puszystości. Kobiecość potrafi podkreślić także kok. Jest jedną z najłatwiejszych fryzur, jeśli chodzi o fryzury do zrobienia samemu. Wystarczy zrobić bardzo wysoko kucyk i związać go gumką. Włosy z kucyka trzeba lekko skręcić i owinąć wokół gumki, robiąc to dosyć ciasno. Po tym na powstały kok należy nałożyć kolejną gumkę, żeby dobrze się trzymał. Ostatnim krokiem jest nadanie fryzurze objętości poprzez rozciągnięcie koka palcami.