Włosy do ramion są na tyle długie, że można czesać je na różne sposoby. Żeby ujarzmić włosy średniej długości, możesz jednak potrzebować paru akcesoriów: przede wszystkim wsuwek lub spinek do włosów oraz pianki i lakieru do utrwalenia fryzury.

Fale na włosach średniej długości

Jeśli znudziły ci się już proste włosy, zrób na nich fale. Jest to fryzura, która doda włosom objętości. Fale najszybciej wykonasz przy pomocy lokówki. Podgrzewanie włosów może jednak je niszczyć. Innym, zdrowszym dla włosów, sposobem na uzyskanie fal jest skręcanie pasm włosów.

Żeby wykonać fale tym drugim sposobem, będziesz potrzebowała wsuwek lub małych spinek „szczęk”. Ich liczba zależy od gęstości, długości włosów i liczby pasm, na które je podzielisz. Dla średniej gęstości włosów do ramion wystarczy 10 wsuwek lub spinek.

Po umyciu i wysuszeniu włosów wetrzyj w nie odrobinę pianki i rozczesz. Bierz wąskie pasma włosów (o średnicy równej średnicy najmniejszego palca dłoni) i skręcaj tak, żeby przypominały małe pętelki. Takie pętelki przypinaj spinkami do włosów.

Po 2-3 godzinach rozpuść włosy i przeczesz je palcami. Możesz utrwalić fale lakierem do włosów.

Zawijany kok dla włosów średniej długości

Z włosów średniej długości możesz też zrobić kok. Będziesz do tego potrzebowała cienkiej, elastycznej opaski do włosów. Załóż ją na głowę tak, żeby z przodu przygniatała włosy ok. 1,5 cm nad czołem, a z tyłu tuż nad karkiem. Zawijaj przygniecione gumką pasma włosów do góry i chowaj je pod nią. Zrób tak ze wszystkimi włosami. Fryzurę możesz utrwalić przy pomocy wsuwek i lakieru do włosów.

Dobierane warkocze połączone w jeden dla włosów średniej długości

Z włosów sięgających do ramion trudno jest zrobić tradycyjny dobierany warkocz. Lepiej będzie trzymała się podobna fryzura wykonana z dwóch dobieranych warkoczy, które na dole złączą się w jeden.

Na środku głowy zrób przedziałek i podziel włosy na dwie równe części. Włosy z jednej połowy głowy zbierz w kucyk. Na drugiej połowie zacznij pleść dobierany warkocz. Rozpocznij nad skronią i przesuwaj się do tyłu w dół głowy. Zwiąż warkocz gumką. To samo zrób z włosami po drugiej stronie głowy. Dobieraj wąskie pasma włosów, dzięki temu fryzura będzie bardziej trwała.

Jeśli włosy są na tyle długie, że końcówki warkoczy po obu stronach głowy da się połączyć w jedną, zapleć je jak normalny warkocz. Jeśli włosy są zbyt krótkie, końcówki warkoczy poprowadź tak, żeby stykały się ze sobą z tyłu głowy, nad karkiem, schowaj je pod włosy i przymocuj wsuwkami. Fryzurę możesz utrwalić lakierem do włosów.