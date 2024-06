Budka Suflera poinformowała o śmierci Michała Hochmana. Był on muzykiem, wokalistą i legendą lubelskiej sceny muzycznej lat 60. Zmarł 9 czerwca 2024 roku w wieku 80. lat w Nowym Jorku. Pierwszy raz na scenie zadebiutował w wieku 15 lat. Występował m.in. z lubelskim zespołem "Bezimienni". Był pierwszym wykonawcą wielkiego hitu "Konik na biegunach".

Na profilu zespołu Budka Suflera pojawił się smutny post żegnający ich wieloletniego przyjaciela Michała Hochmana.

Odszedł Michał Hochman. Mówiono o nim Ostatni Taki Bard. I słusznie. Radosny, gościnny, kochający muzykę jak mało kto. Był częścią polskiej społeczności na całym świecie.Często zapraszaliśmy Michała na swoje koncerty. Pamiętne zwłaszcza są te w Sali Kongresowej w Warszawie. Często również my korzystaliśmy z Jego gościnności w USA. Był artystą, który nie starał się za wszelką cenę zdobywać serca słuchacza. Do samego końca śpiewał i grał. Jego „Konik na biegunach” to wielopokoleniowy przebój. Żegnaj Michale

- czytamy na oficjalnym profilu zespołu.