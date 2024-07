Która z nas nie marzy o zdrowych i lśniących włosach? Podstawą do osiągnięcia tego celu jest codzienna pielęgnacja. Właściwe dobranie szamponu i odżywki do potrzeb włosów jest równie ważne, jak ich systematyczne stosowanie. Wprowadzenie w życie kilku prostych zasad pomoże wam w poprawny sposób dbać o włosy.

5 zasad pielęgnacji włosów:

1. Zdrowe nawyki

Zdrowe i lśniące włosy to podstawa. Zacznijmy więc od wprowadzenia zdrowych nawyków pielęgnacyjnych. Na początku upewnij się, że stosujesz produkty odpowiednie do potrzeb Twoich włosów. Jeśli są zniszczone należy sięgnąć po preparaty o działaniu regenerującym, jeśli cienkie

– szampony i odżywki zwiększające objętość, a jednocześnie nie obciążające włosów. Dobranie odpowiednich produktów to już połowa sukcesu.

2. Praca zespołowa

Po każdym myciu włosów zastosuj odżywkę - najlepiej z tej samej kolekcji. Stosowanie kosmetyków z tej samej linii przypomina pracę zespołową. Działanie obu produktów uzupełnia się przynosząc znacznie lepsze rezultaty - efekt gładszych, widocznie zdrowszych i piękniejszych włosów.

3. Liczy się technika

Aplikację odżywki rozpocznij od połowy długości włosów. Unikaj nakładania jej na skórę głowy. Przeczesz włosy szerokim grzebieniem rozprowadzając równomiernie produkt, a następnie dokładnie spłucz. Tym sposobem włosy odzyskają dobrą kondycję i będą bardziej odporne na uszkodzenia.

4. Zimne zakończenie

Pamiętaj, aby ostatnie płukanie odbyło się chłodniejszą wodą. Poprawia to ukrwienie skóry głowy, a także wspomaga działanie odżywki poprzez domknięcie łusek włosa, sprawiając, że włosy będą gładsze i bardziej lśniące.

5. Zacznij od końca

Bez względu na to, czy włosy są mokre, czy suche, zawsze rozczesuj je partiami. Zacznij od końcówek i rozczesuj kolejne partie w kierunku nasady. Dzięki temu włosy mniej się plączą, nie ocierają się o siebie i w związku z tym są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.

