Kylie Jenner nie tylko śledzi aktualne trend, ale także ma wpływ na ich kreowanie. Jej stylizacje stanowią inspirację dla milionów kobiet i są szeroko komentowane w mediach. Choć zwykle na wieczorne eventy stawia na estetykę glamour podczas paryskiego tygodnia podkręciła swój wizerunek i sięgnęła po bardziej dramatyczne looki à la femme fatale. Nad jej garderobą pracował m.in. dyrektor kreatywny marki Mugler, Casey Cadwallader. To właśnie on odpowiada za kreację, w której celebrytka wystąpiła na Gali BoF 500 (Business of Fashion's 500 Gala).

Reklama

Kylie Jenner w koronkowym total looku w Paryżu

Strój gwiazdy miał bardzo buduarowy charakter. Przypominał sukienkę połączoną z kombinezonem i bardzo dużo się w nim działo - było sporo asymetrii, transparentnych elementów oraz różnych, koronkowych tkaniny. Warto zwrócić uwagę, iż materiał pokrywał także dłonie gwiazdy - rękawiczki połączone z suknią lub kostiumem mocno lansowała jej siostra Kim Kardashian i tego typu fasony trafiły w tym sezonie do kolekcji sporej ilości marek odzieżowych.

Zobacz także: Internauci nie mieli litości dla Kim Kardashian: "Sukienka za tysiące, a Ty ledwo chodzisz"

Reklama

Prześwitujące fasony blisko ciała to zdecydowanie znak rozpoznawczy marki Mugler jednak z reguły są one bardziej futurystyczne, a nie tak kobiece jak to jest w tym przypadku. Bieliźniany look Kylie Jenner uzupełniły sandałki na obcasie z długim kwadratowym czubkiem, półokrągła torebka oraz pojedynczy kolczyk w bardzo nietypowym kształcie. Całość świetnie współgrała też z nonszalanckim kokiem i makijażem w brązowych odcieniach, który wykonał przyjaciel i ulubiony makijażysta gwiazdy, Ariel Tejada.