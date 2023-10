Stylizacje małżeństwa Beckhamów od lat są na celowniku mediów. Jeszcze na początku lat 2000. gazety obiegały ich zdjęcia w błyszczących elementach garderoby, jeansowych zestawach czy fryzurach z pasemkami. W ciągu kilkunastu lat zmienili swoje nieco kiczowane looki, na te niezwykle stylowe. Teraz pojawili się na pokazie Jacquemus podczas fashion weeku w Paryżu, a ich stylizacje po raz kolejny nie pozostały niezauważone.

Beckhamowie na pokazie Jacquemus "Le Chouchou"

Victoria i David Beckham już od 1999 roku tworzą szczęśliwe małżeństwo. Od tego czasu przeszli wiele etapów swojego związku - także pod względem ubioru. Na początku ona była członkinią największego girls bandu na świecie, czyli Spice Girls i na czerwonych dywanach pokazywała się w niezwykle odważnych, prowokujących i skąpych stylizacjach. On natomiast nosił zdobne koszule z kryształkami, tank topy czy przewiązane na głowie bandany. Wszystko zmieniło się, kiedy Victoria Beckham postanowiła zostać projektantką.

- Wszyscy się zmieniają. Uwielbiam modę i uwielbiam zmieniać swój styl, włosy, makijaż, a wszystko, co zrobiłam w przeszłości, uczyniło mnie tym, kim jestem teraz. Nie każdemu spodoba się to, co robię, ale patrzę wstecz na wszystko i sprawia, że ​​się uśmiecham - stwierdziła Victoria Beckham w rozmowie z "Time".

Teraz para wspólnie pojawiła się na fashion weeku w Paryżu i wywołała duże zainteresowanie. Beckhamowie byli jednymi z najbardziej popularnych gości podczas pokazu Jacquemus, który odbył się w poniedziałek 26 czerwca na terenie Wersalu. Projektant wymarzył sobie, by goście obejrzeli jego najnowszą kolekcję pływając w małych łódkach. Gdy prezentowana była linia "Le Chouchou", przed widzami roztaczał się piękny widok modeli i modelek oraz pałacu w ich tle.

Na tę okazję Victoria Beckham założyła sukienkę maxi w kolorze złamanego różu z marszczonymi detalami z boku i asymetrycznym dołem oraz długie niebieskie kozaki z odkrytymi palcami. Dobrała do tego duże okulary, a także czarną torebkę z łańcuchem. Cały look pochodził z kolekcji jej marki. David Beckham pokazał się z kolei w letnim, lnianym zestawie w kolorze beżowym, do którego założył okulary i... klapki, które dla niektórych są niecodziennym wyborem na pokaz odbywający się w pałacu wersalskim.

Ich stylizacje spotkały się z mieszanymi opiniami. Wśród komentarzy możemy przeczytać: "Nieziemska", "Ależ ta sukienka na tobie leży", "Pięknie", "Wspaniale się prezentujecie", "Modnie i stylowo". Jednak wiele osób również krytykuje Victorię za wybór butów. Gwiazda, zamiast podjąć oczywistą decyzję i pokazać się w delikatnych sandałkach, to zdecydowała się na kozaki, które mogą wydawać się całkiem niepraktyczne biorąc pod uwagę upalną pogodę.

A jak Wam podobają się ich stylizacje?

