Agnieszka Woźniak-Starak nie bez powodu uchodzi za jedną z najlepiej ubranych Polek. Udowodniła, że można być stylową nawet w obszernej kurtce i z kapturem naciągniętym na głowę. Ostatnio fotoreporterzy uchwycili ją w takim stroju, gdy przemierzała zalane deszczem ulice Warszawy. Jak się zaprezentowała?

Agnieszka Woźniak-Starak w deszczu. Wybrała ciekawą stylizację

Agnieszka Woźniak-Starak jeszcze kilka dni temu oddawała się białemu szaleństwu na włoskich stokach - wybrała się na zimowy odpoczynek w gronie znajomych. Gdy ciekawcy fani podpytywali, kto jej robi zdjęcia na tle alpejskich szczytów odpowiadała, że jest tam z nią dwadzieścia osób... Po powrocie przyszło jej zmierzyć się z kapryśną pogodą w kraju, gdzie zamiast śniegu i słońca aktualnie częściej widuje się deszcz. Prezenterka spotkała paparazzi, gdy przechadzała się wśród spadających z nieba kropli, ale jej dobrego humoru nie popsuły ani aura, ani strzelające flesze - cały czas rozdawała patrzącym promienne uśmiechy.

44-latka postawiła na casualowy look - włożyła dwukolorową kurtkę-przejściówkę sięgającą kolan, a dla osłony przed deszczem narzuciła na głowę kaptur. Do tego - czarne oficerki, wełniany sweter oraz proste spodnie. Całość uzupełniła dużą torbą, którą niosła na ramieniu. Wypadło bezpretensjonalnie i adekwatnie do panujących warunków. Celebrytka zadbała też, by strugi deszczu nie zniszczyły jej fryzury. I rzeczywiście, delikatne fale przetrwały spacer.

Swego czasu Agnieszka Woźniak-Starak ujęła fanów inną prostą stylizacją - kiedy to wybrała się do cukierni w zielonej puchówce, którą także połączyła z oficerkami i wąskimi spodniami. Wygląda na to, że sportowa elegancja nie jest jej obca. Co sądzicie o jej modowych wyborach? Podoba wam się styl gwiazdy TVN?

