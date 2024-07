3 z 5

Czy również dzisiaj Kate zaskoczyła wszystkich i postawiła na strój z metką made in Poland? Niestety, nie. Jej kobaltowy, jednorzędowy i mocno taliowany płaszcz z wełny z plisowanym, rozkloszowanym dołem do kolan to dzieło brytyjskiej projektantki Catherine Walker. Kate wyglądała fenomenalnie – i nie ma wątpliwości, że w tym zgrabnym błękitnym płaszczu – zaprojektowanym przez mistrzynię angielskiej klasyki – czuła się doskonale. Do swojego płaszcza Kate dobrała beżowe czółenka na obcasie oraz biżuterię od Kiki McDonough.