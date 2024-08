Wystarczyło krótkie nagranie księżnej Kate i księcia Williama, by rozpalić dyskusję w mediach. Para nie pojawiła się na ceremonii zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zamiast tego następca tronu i przyszła królowa opublikowali specjalne wideo, w którym pogratulowali reprezentantom Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie nie spodziewali się, że wywołają takie poruszenie. Wszystko przez to, że wyglądali nieco inaczej niż zwykle.

Kate i William w innej odsłonie na nagraniu. Wszyscy patrzą na pierścionek księżnej

W dniu zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, 11 sierpnia księżna Kate i książę William opublikowali nagranie. Jednak tym razem to nie słowa, ale wygląd pary zapoczątkował liczne dyskusje. Przyszła królowa zaprezentowała się w odmienionej fryzurze. Postawiła na proste włosy z blond refleksami. Czyżby była to zapowiedź jesiennej metamorfozy?

To nie wszystko. Księżna Walii pokazała się w bardzo minimalnym makijażu. Oprócz tego wybrała cieszącą się popularnością we Francji bluzkę w marynarskie paski. Tę samą, którą miała na sobie, gdy nagrywała oświadczenie o chorobie. Do tego dochodzi jeszcze biżuteria, która mocno zainteresowała internautów.

Przyszła królowa założyła pierścionek o wyjątkowym znaczeniu. Lata temu dostała go od księcia Williama podczas jednej z randek. Biżuteria z różowego złota, wysadzana perłami i granatami wywołała furorę w mediach. Zwłaszcza że na co dzień księżna Kate nosi swój słynny pierścionek zaręczynowy.

Małą sensacją był też wygląd księcia Williama. Następca tronu niezwykle rzadko pokazuje się z zarostem. Zazwyczaj jest idealnie ogolony. Część fanów stwierdziło, że pasuje mu taki nonszalancki look, jednak szansa, że ukochany Kate będzie się tak prezentował podczas oficjalnych wydarzeń, jest niewielka.

Co sądzicie o niecodziennym wyglądzie książęcej pary?

