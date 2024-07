Krem z mocznikiem jest idealny dla wysuszonej cery, ze skłonnością do wyprysków. Wygładza i zmiękcza skórę. Sprawdza się również u osób z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą.

Mocznik to potoczne określenie karbamidu – diamidu kwasu węglowego, który znajduje się w skórze. Inne nazwy to: carbamide resin, ureaphil, ureophil, urever carbamimidic acid, carbonyl diamide, carbonyldiamine, isourea, 75 urea, pseudourea.

Jest wydalany wraz z potem i moczem. Mocznik do kosmetyków pozyskuje się z amoniaku i dwutlenku węgla. Pierwszy krem z mocznika został wyprodukowany w 1943 roku.

Krem z mocznika – właściwości

Krem z mocznikiem nawilża i regeneruje skórę (utrzymuje wilgoć nawet przez kilkanaście godzin). Najlepsze efekty przynosi stosowanie kosmetyku, kiedy na zewnątrz wilgotność powietrza wynosi minimum 65%. Mocznik ma ponadto właściwości przeciwświądowe, antybakteryjne i złuszczające skórę. Ten kosmetyk powinny wypróbować osoby, które borykają się z trądzikiem. Krem z mocznikiem przynosi ulgę, kiedy spędzimy zbyt wiele czasu na słońcu oraz odblokowuje pory. Stężenie mocznika w środkach do pielęgnacji ciała wynosi 10-50%. Najwyższe stężenie mocznika wykorzystuje się przede wszystkim w kosmetykach do pielęgnacji łuszczycy. Krem z mocznikiem nie wywołuje reakcji uczuleniowych. Kosmetykami, które zawierają mocznik warto zainteresować się jeszcze z jednego powodu – zwykle mają mniej konserwantów niż kremy bez tego składnika. Warto również podkreślić, że taki krem nie ma nieprzyjemnego zapachu i używanie go nie powoduje dyskomfortu.

Krem z mocznika – zastosowanie

Krem idealnie sprawdzi się jako baza pod podkład. Po jego nałożeniu, należy jednak odczekać minimum 10 minut, żeby się dobrze wchłonął, zanim zaaplikuje się kosmetyki do makijażu. Krem z mocznika można stosować również na noc.