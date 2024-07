Łuszczyca. Jak leczyć tę wyjątkowo uporczywą w skutkach chorobę? Kurację rozpoczyna się od usunięcia tzw. łuski. Później ważne jest, aby odpowiednio natłuścić i nawilżyć skórę oraz nie dopuścić do jej ponownego wysychania i rogowacenia.

Przy łuszczycy dla nawilżenia skóry stosuje się preparaty zawierające kwas salicylowy, maści sterydowe oraz napary i kąpiele ziołowe. Ponadto odpowiednie odżywianie pozwala dłużej utrzymać rezultaty leczenia oraz czas remisji choroby.

Jak leczyć łuszczycę – środki farmakologiczne

Środki farmakologiczne w terapii łuszczycy zawierają przede wszystkim składniki takie jak: sterydy, kwas salicylowy, pochodne witaminy D3 i witaminy A oraz mocznik. Są to preparaty do stosowania zewnętrznego, łagodzące objawy, czyli swędzenie, pieczenie oraz nadmierne rogowacenie naskórka. Czasem konieczne jest stosowanie również leków doustnych, które są wydawane na receptę, a ich stosowanie i dawkowanie jest ściśle określane przez lekarza.

Łuszczyca – leczenie za pomocą ziół

Zioła szczególnie pomocne w terapii łuszczycy to te, które wykazują właściwości złuszczające naskórek. Stosuje się je doustnie oraz zewnętrznie – kąpiele i okłady. W postaci naparów wykorzystuje się zioła takie jak: aminek, mniszek lekarski, gwiazdnica pospolita (z której przygotowuje się również łagodzące maści) oraz wiesiołek (w szczególności pozyskiwany z niego olejek). Korzeń łopianu oraz uczep trójlistkowy polecane są zarówno do używania wewnętrznego jak i stosowania bezpośrednio na skórę. Terapie ziołowe wymagają czasu oraz cierpliwości, ponadto nie należy przekraczać zalecanych dawek ponieważ w nadmiarze mogą powodować skutki uboczne. Do nawilżania nadmiernie przesuszonej i podrażnionej skóry polecany jest szczególnie olejek arganowy.

Łuszczyca – jak leczyć łuszczycę dietą?

W terapii łuszczycy bardzo istotne jest ograniczenie do minimum wszelkiego rodzaju używek, takich jak alkohol, papierosy lub wysoko przetworzona żywność (np. fast foody, czipsy). Ponieważ powodują one zaostrzenie objawów i dodatkowe zakwaszenie organizmu, które u osób cierpiących na łuszczycę jest bardzo częste. Stosowanie diety alkalizującej czyli zasadowej przynosi dobre efekty, a polega na eliminacji pokarmów takich jak kawa, produkty mleczne, produkty zawierające skrobię, dużo cukrów i soli oraz potrawy smażone. Stosowanie odpowiednio zbilansowanej diety oraz regularna aktywność fizyczna są bardzo pomocne w leczeniu łuszczycy.

W terapii łuszczycy warto stosować wszystkie te metody jednocześnie, wcześniej konsultując się z lekarzem i ustalając dokładny plan kuracji. Korzystne dla osoby cierpiącej na łuszczycę są pobyty nad morzem, szczególnie o wysokim zasoleniu. Łuszczyca krostkowa, erytrodermia łuszczycowa oraz łuszczyca stawowa są najcięższymi postaciami tej choroby i wymagają hospitalizacji.