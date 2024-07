Ozdoby do włosów na Pierwszą Komunię powinny być - ze względu na religijny wymiar ceremonii - eleganckie i stonowane. Dodatki pełnią rolę dekoracyjną, ale także praktyczną – zapobiegają rozwiewaniu i targaniu fryzury. Przy wyborze ozdób do włosów obowiązuje taka sama reguła jak przy wyborze upięć – lepsze skromne i dziewczęce niż bardzo wymyślne, często po prostu przesadzone (nie mylmy uroczystości pierwszokomunijnej z ceremonią weselną).

Pierwszokomunijne ozdoby do włosów – opaski

W sklepach jest bardzo duży wybór opasek komunijnych – ze sztucznych kwiatów, pereł, koronek. Opaskę do włosów na Pierwszą Komunię możesz zrobić również sama – wystarczy, że kupisz w pasmanterii koronkową gumkę, do której przypniesz kwiat (podczas noszenia kwiat powinien znajdować się z boku). Całość będzie prezentować się dziewczęco i elegancko.

Pierwszokomunijne ozdoby do włosów – kwiaty

Możesz wybrać tak świeże, jak i sztuczne kwiaty. Zarówno te wplecione z boku fryzury, jak i z tyłu, podkreślają dziewczęcość. Warto kupić lub zerwać kwiaty w białym kolorze, ponieważ barwa ta symbolizuje niewinność. Na Pierwszą Komunię najczęściej wybierane są lilie, stokrotki, konwalie, róże, hortensje, goździki, storczyki, eustomy. Należy pamiętać, że kwiatek stanowi jedynie dopełnienie całości, dlatego należy zadbać o to, aby nie był zbyt okazały.

Pierwszokomunijne ozdoby do włosów – gumki i spinki

Dużą popularnością cieszą się tiulowe ozdoby do włosów. Do koka idealne będą girlandy perełkowe. Duży wybór jest również przy wyborze spinek – mogą to być klasyczne wsuwki, ale także wsuwki z cyrkoniami, klamerki do włosów w formie różyczek; białego fiołka, lilii, czy kwiatka z perełką. Ozdoby do włosów na Pierwszą Komunię mają pastelowe barwy – najczęściej wybierany jest kolor biały i pudrowy.

