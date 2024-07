Żel, guma i pasta do włosów to kosmetyki stosowane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Modelowanie fryzury w obliczu obecnego na rynku zalewu kosmetyków do stylizacji fryzur – paradoksalnie – nie ułatwia sprawy. Ceny żelu, gumy i pasty do włosów zależą przede wszystkim od firmy oraz pojemności, są więc bardzo zróżnicowane – wynoszą od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Żel do włosów – plusy i minusy

Żel do włosów sprawdzi się u osób, które mają krótkie fryzury. Kosmetyk utrwala, usztywnia, ale modeluje tylko w niewielkim stopniu. Żel do włosów można stosować zaraz po umyciu, jak też po wysuszeniu głowy. Żel często kojarzy się z kiczem. Dzieje się tak dlatego, że nałożony w nadmiernych ilościach daje efekt odwrotny do oczekiwanego – włosy wyglądają na przetłuszczone. Żel do włosów stosowany regularnie może doprowadzić do wysuszenia, a nawet wypadania włosów. Fryzurze ułożonej na żelu do włosów daleko do naturalności.

Pasta do włosów – wady i zalety

Pasta do włosów utrwala fryzurę oraz daje jej matowe wykończenie. Może być stosowana zarówno na długich, jak i na krótkich włosach. Bardzo ułatwia modelowanie włosów. Pastę do włosów wklepuje się na wybrane pasma, dzięki czemu nie ma efektu tłustych włosów. Należy nałożyć ją na suche włosy, a następnie bardzo szybko rozsmarować. Wcześniej można za pomocą grzebienia i palców ułożyć włosy według oczekiwań. Pasta do włosów jest niemal niewidoczna. Przez swoją wydajność stanowi wydatek, który ponosi się raz na jakiś czas.

Guma do włosów – lepsza od żelu i pasty do włosów?

Guma do włosów utrwala fryzurę na dłużej niż żel. Kosmetyk sprawia, że nawet najbardziej niesforne włosy układają się tak, jak sobie tego życzymy. Podobnie jak pastę, gumę nakłada się na wybrane partie suchych włosów. Guma do włosów, która w swoim składzie zawiera barwnik, wydobywa z włosów intensywną barwę, dając efekt różnokolorowych pasemek (przypominających balejaż). Guma jest sztywniejsza niż żel i pasta, bardziej wysusza włosy. Może sprawić, że włosy staną się oklapnięte. Z gumy do włosów powinny zrezygnować osoby, których włosy mają tendencję do przetłuszczania się.

Jak widać, dobór kosmetyku zależy od długości i typu włosów. Patrząc obiektywnie, najlepszym wyborem wydaje się pasta do włosów.