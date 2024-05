Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Po programie żona rolnika chętnie pokazuje ich codzienne życie w sieci, a tym razem pochwaliła się naprawdę wyjątkowym momentem - komunią córki! Jak się okazało, ta piękna uroczystość odbyła się w miniony weekend. Internauci nie kryją zachwytu nad stylizacją Marty Paszkin, a także nad jej formą po trzeciej ciąży.

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z komunii córki. Wszyscy patrzą na jej kreację

Maj to oczywiście sezon komunijny i jak co roku wiele gwiazd i znanych postaci ze świata telewizji i show biznesu, chętnie dzieli się w sieci zdjęciami z tego wydarzenia. Teraz w tym gronie znalazła się również Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony", która razem z rodziną w miniony weekend przeżywała komunię swojej córki, Stefanii. Z tej okazji żona Pawła Bodziannego podzieliła się nie tylko zdjęciami, ale także wpisem na Instagramie, w którym nawiązała do swojego byłego partnera.

Czy można mieć dobre relacje z Eks? Można i warto. Wczoraj zorganizowaliśmy naszej Dziewczynce komunie, to był piękny dzień - napisała Marta Paszkin

Internauci są pod wrażeniem relacji Marty Paszkin i jej byłego partnera, czemu dali wyraz w komentarzach pod jej najnowszym postem na Instagramie. Zwrócili również uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mowa oczywiście o stylizacji Marty Paszkin, którą ta wybrała na komunię córki. Żona Pawła Bodziannego postawiła na beżowy, krótki kombinezon, do którego dobrała czerwone szpilki z odkrytymi palcami. Marta Paszkin zdecydowała się również na mocniejszy makijaż oraz wyprostowane włosy. Wyglądała przepięknie!

Fani zasypali Martę Paszkin lawiną komplementów. Obserwatorzy uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" zachwycają się również jej formą po trzeciej ciąży!

Piękna kreacja (kombinezon) można wiedzieć skąd?

Martusia co to za piękny kombinezon miałaś na sobie?

Pięknie wyglądaliście

Po tylu ciążach wygląda Pani fenomenalnie - piszą zachwyceni fani

A Wam, jak się podoba kreacja Marty Paszkin, którą wybrała na komunię córki?

