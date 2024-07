1 z 5

Kinga Rusin została przyłapana na zakupach w seksownych kozakach! Dziennikarka nawet na co dzień wygląda fantastycznie i wie, jak podkreślić atuty swojej sylwetki. Ostatnio fotoreporterzy sfotografowali Kingę Rusin w centrum Warszawy podczas zakupów. Jak wygląda prezenterka na co dzień? Otóż gwiazda wybrała casualową sukienkę mini w kolorze khaki i długie, brązowe kozaki za kolano, które dodały jej seksapilu. Rusin związała też włosy w koka, co robi bardzo rzadko, bo najczęściej możemy ją zobaczyć w rozpuszczonych włosach. Jak Wam się podoba dziennikarka w takim wydaniu?

